Matías Almeyda y una clase de fútbol

El Sánchez-Pizjuán fue una fiesta porque desde 2015 que el Sevilla no lograba vencer al Barcelona por lo que un resultado tan abultado sorprendió a propios y ajenos. Aunque el conjunto catalán contó con las bajas de Lamine Yamal y de Raphinha, presentó jugadores de la talla de Marcus Rashford, Robert Lewandowski y Pedri.

Alexis Sánchez, quien sueña con volver a disputar un mundial con la camiseta de la Selección chilena aunque tendrá 42 años, fue el encargado de abrir el marcador desde los 12 pasos. Luego fue Isaac Romero quien marcó el 2 a 0 mientras que Marcus Rashford le puso suspenso al partido cuando convirtió minutos antes de que los jugadores se fueran al entretiempo.

Ya en el complemento Lewandowski erró un penal que significaría el empate y luego fueron José Ángel Carmona y Akor Adams quienes sellaron la victoria con goleada incluida.

Matías Almeyda está viviendo un momento top en España ya que su Sevilla marcha quinto con 13 puntos y, aunque falta mucho para la definición de la Liga, está ubicada en puestos de Europa League.

Matías Almeyda Matías Almeyda tiene enamorados a los sevillanos.

La palabra del técnico ganador

Ya en la previa Matías Almeyda había advertido: "Yo difícilmente hablo para quedar bien, por lo que soy coherente. Hay diferencias entre el Sevilla y el Barça, pero el fútbol es 11 contra 11".

Luego del histórico partido el técnico manifestó: "Son esos días en los que uno no quiere que termine nunca. Pasaron 10 años para que el Sevilla vuelva a ganar, mucho tiempo, y hoy el plan que entrenamos, que planificamos, salió".

"Tomamos riesgo y salió bien. Nuestros jugadores tienen que creer y que pueden y se vio hoy que pueden", explicó Almeyda.

Embed La felicidad de un ENTRENADOR pic.twitter.com/NIlzXL3UfV — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 5, 2025

Cuando realizaron la pause para que los jugadores se hidraten el DT hizo uso de la palabra y les pidió a sus jugadores: "¡Liquídenlo!"; en ese momento el partido estaba 1 a 0 a favor del Sevilla y al reanudarse el encuentro los jugadores le hicieron caso.

"No conozco un grupo que no compitan con humildad y que no sean compañeros. Después yo tomo las decisiones, pero me interesa que se lleven bien. Hoy todos están disfrutando juntos. El mejor jugador hoy fue el equipo. Nosotros vamos como equipo en las buenas y en las malas, así será más difícil que las cosas salgan mal", concluyó el técnico que salió victorioso.