Cuánto gano si dejo $500.000 en mi cuenta del Banco Nación

Lo primordial es que en el rubro billeteras virtuales Banco Nación, que está asociado a MODO, se había quedado atrás en su estrategia para que los pequeños ahorristas dejaran el dinero en la cuenta y no se lo llevaran a otra billetera digital en busca de una renta que, por modesta, no es despreciable.

Más allá de que Banco Nación ofrece una alta tasa de interés en los plazo fijos a 30, 60 y 90 días y también tiene una línea de créditos hipotecarios existe la desventaja de tener que esperar este tiempo para tener disponible el dinero.

No obastnte, si se deja un saldo en cuenta, genera una renta por día, por mes y por año. La tasa para quienes elijan esta opción es del 32% anual al 8 de octubre (se ha mantenido así desde agosto)

Quienes dejan $500.000 en la cuenta sueldo del Banco Nación ganan:

Por año: $160.000,00

$160.000,00 Por mes: $13.150,80

$13.150,80 Por día: $438,36

Hay que tener en cuenta que las fluctuaciones de la tasa de interés que paga Banco Nación para dinero en cuenta puede darse incluso de manera diaria, por lo que el monto final de retorno también puede fluctuar, principalmente cundo es más de 30 días.