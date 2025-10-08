Maipú acelera su Plan Integral de Asfalto: más de 250 cuadras renovadas y un avance del 60%

El plan continúa transformando la red vial del departamento: hasta la fecha, ya se repavimentaron cerca de 250 cuadras, lo que representa un avance del 60 % de las obras planificadas por la Municipalidad de Maipú.

MAIPU ASFALTO

“El objetivo es claro: garantizar calles seguras, ágiles y duraderas para los vecinos de cada distrito”, destacó el intendente Matías Stevanato, quien subrayó que “la inversión en infraestructura vial es una de las bases del crecimiento sostenido de Maipú”.