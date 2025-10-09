La ciencia está sorprendida por una extraña araña con rasgos femeninos y masculinos

Entre los ejemplares analizados, destaca la presencia de un individuo gynandromorfo, es decir, con características masculinas y femeninas divididas a lo largo de su cuerpo, un caso excepcional en la familia Bemmeridae y en el estudio de arácnidos en general, según reportó phys.org.

El proceso de recolección de los especímenes se realizó entre 2019 y 2021 en áreas de bosque poco exploradas, donde los arácnidos fueron extraídos manualmente de sus madrigueras con forma de horquilla, típicas del género Damarchus.

Los ejemplares fueron preservados en etanol y depositados en el Museo de Historia Natural de la Universidad de Chulalongkorn para su análisis morfológico detallado, tal como documentó Zootaxa.

El caso del ejemplar de la araña bisexual (gynandromorfo)

El ejemplar intersexual, o gynandromorfo, constituye el aspecto más singular del estudio. Según phys.org, este individuo muestra una división bilateral clara: un lado del cuerpo presenta rasgos masculinos (color blanco, morfología de las garras y maxilas), mientras que el otro exhibe características femeninas (color naranja, presencia de espermateca).

araña3 Rareza. Descubrieron una extraña araña con rasgos masculinos y femeninos.

Los autores explican que el nombre de la especie, inazuma, hace referencia a un personaje del manga japonés One Piece, conocido por su capacidad de cambiar de sexo y por su asimetría bilateral, un paralelismo con la coloración y morfología observadas en la araña.

Zootaxa subrayó que este es el primer caso documentado de gynandromorfismo en la familia Bemmeridae y solo el tercero en arácnidos migalomorfos, ya que los dos anteriores se registraron en la familia Theraphosidae.

El fenómeno del gynandromorfismo difiere del hermafroditismo, aclaró phys.org. Mientras que los hermafroditas poseen órganos sexuales de ambos sexos y mantienen simetría bilateral, los gynandromorfos presentan una división física entre las características masculinas y femeninas, generalmente a lo largo de un eje corporal.

Fuente: infobae.com