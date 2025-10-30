El bodegón con 10 tipos de sánguches donde ninguno supera los $11.000

Dentro de su carta, hay que decir que ninguno de sus 10 sánguches supera el precio de los $11.000. Ese valor máximo lo tienen las opciones de milanesa completo o de carnes asadas como pueden ser vacío o matambre. Por $1.000 menos se obtienen los de atún, pollo o jamón crudo y queso.

bodegon la facultad Los seductores platos de este bodegón. Foto: Google.

Las opciones más baratas de sánguches en este bodegón van de $8.000 a $9.000 y son de jamón y queso, salame y queso, chorizo y morcilla. La única comida de este tipo que rompe esos precios es el lomo completo, con tomate y lechuga, que cuesta $16.000 y la verdad es que vale la pena pagarlo.

De esta forma, La Facultad se convierte en una parada obligada: autenticidad, sánguches de ley y bolsillo en paz. Si quieres Argentina en un bocado sin vender el alma, este bodegón es sin duda la mejor opción.