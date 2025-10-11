César Rigamonti, el héroe del ascenso de Gimnasia y Esgrima: "Se lo dedico a mi viejo"

Rigamonti tenía mucha confianza en los remates desde los doce pasos y arengó a sus compañeros. "Estuve hablando en la semana con los chicos, les dije que íbamos a empatar, que íbamos a ir a penales y que iba a ser la figura. Es más, lo tengo anotado en un papel. La verdad que fue un año duro, quiero agradecer primero a mi familia, que no la tuve cerca físicamente, pero la verdad es que mi mujer es de fierro, así que ella estuvo con las nenas y yo estuve viviendo en Mendoza", tiró el portero de 38 años nacido en San Agustín, Córdoba.

rigamonti-gimnasia Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Luego le dedicó el título de la Primera Nacional a su padre: "Fue un año duro, me tocaron lesiones, me tocaron pasar momentos feos y gracias a Dios me toca coronarlo de esta forma. Lo soñé, se lo dedico a mi viejo, sé que está allá arriba, estas lágrimas son de él, así que tengo una felicidad plena, él nos llevó a la final y al ascenso".