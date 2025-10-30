El puente más largo del mundo: una construcción de más de 160 kilómetros

Se extiende a lo largo de 164,8 kilómetros, lo que lo convierte en el puente más largo del mundo. Este puente une regiones, acorta distancias y simboliza el ritmo acelerado del mundo moderno. Cada día, miles de pasajeros cruzan sobre él sin pensar demasiado en la magnitud de lo que hay bajo sus pies.

Puente Danyang–Kunshan (1)

Como es el puente más largo del mundo

El Gran Puente Danyang–Kunshan fue diseñado para soportar terremotos, tifones y el peso constante de los trenes de alta velocidad. Cada detalle fue pensado para garantizar seguridad y estabilidad. La idea no era solo crear el puente más largo, sino también el más resistente. Su estructura está compuesta por pilares de hormigón y acero distribuidos estratégicamente para soportar las vibraciones del terreno y del paso continuo de los trenes.

Su construcción comenzó en 2006 y terminó en 2010. Cuatro años, más de 10 mil trabajadores y una inversión de alrededor de 8.500 millones de dólares dieron forma a una obra que parece desafiar las leyes de la lógica. Lo impresionante no es solo su longitud, sino también su entorno: el puente atraviesa ríos, lagos, arrozales y zonas pantanosas. Es una infraestructura que literalmente flota sobre paisajes que cambian con las estaciones.

En un país que avanza a pasos gigantes en infraestructura, el Gran Puente Danyang–Kunshan es una joya que representa progreso, ambición y una visión de futuro. Es la prueba de que, cuando la humanidad se propone conectar lugares y personas, no hay distancia que no pueda salvarse.