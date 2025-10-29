Café vs té: cuál es mejor para el desayuno y cómo influye en tu dieta

Para quienes no arrancan el día sin una bebida caliente, surge la eterna pregunta: ¿es mejor el café o el té para cuidar la salud? Ambas opciones tienen beneficios únicos y pueden influir en distintos aspectos de la dieta, como la energía, el foco y el bienestar general.
El café es reconocido por su contenido de antioxidantes, incluyendo ácido clorogénico y polifenoles, que protegen las células y ayudan a disminuir el riesgo de enfermedades crónicas como problemas cardíacos o ciertos tipos de cáncer.
Además, la cafeína aporta un efecto estimulante que mejora la concentración y puede ayudar a prevenir la depresión, aunque quienes son sensibles a ella deberían limitar su consumo. Los especialistas recomiendan no superar las tres tazas diarias y evitar tomar café cerca de la noche para no alterar el sueño.
En cambio, el té verde o negro ofrece antioxidantes distintos, como catequinas y teaflavinas, que promueven la salud del corazón, el metabolismo y las defensas del organismo. Su L-teanina suaviza la acción de la cafeína, proporcionando energía sostenida y un estado de alerta tranquilo, ideal para quienes reaccionan con nerviosismo al café.
Además, el té contribuye a una mejor hidratación y su consumo frecuente se vincula con beneficios cerebrales y una vida más larga, según investigaciones. Entonces, ¿cuál es mejor para arrancar el día?
¿Es mejor el té o el café en el desayuno?
De acuerdo a los expertos, cambiar el té por café en el desayuno o viceversa no marcará una gran diferencia en la salud ni en la dieta. La clave está en observar cómo el cuerpo responde a cada una de estas infusiones según el momento del día.
Si lo que buscas es un impulso cognitivo rápido o necesitas hacer una actividad intensa por la mañana, el café puede ser el mejor aliado. Sin embargo, las personas que sufren efectos secundarios como ansiedad, malestar digestivo o alteraciones del sueño deben evitarlo.
El té puede ser una buena alternativa para proporcionarle al organismo un impulso de energía más tranquilo y sostenido, ideal para quienes se despiertan con ansiedad o buscan cuidar su equilibrio hormonal o digestivo.
El contexto también influye. El café puede potenciar la concentración en entornos de trabajo o estudio, mientras que el té acompaña mejor rutinas de calma o meditación. Lo cierto es que ambos pueden integrarse sin problema en la dieta saludable.