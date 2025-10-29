Inicio Recetas Café
Alimentación saludable

Café vs té: cuál es mejor para el desayuno y cómo influye en tu dieta

El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo, pero el té gana cada vez más terreno en las dietas actuales. ¿Cuál es mejor?

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Descubre cuál es la mejor infusión para incluir en tu dieta: ¿café o té?

Descubre cuál es la mejor infusión para incluir en tu dieta: ¿café o té?

Para quienes no arrancan el día sin una bebida caliente, surge la eterna pregunta: ¿es mejor el café o el para cuidar la salud? Ambas opciones tienen beneficios únicos y pueden influir en distintos aspectos de la dieta, como la energía, el foco y el bienestar general.

El café es reconocido por su contenido de antioxidantes, incluyendo ácido clorogénico y polifenoles, que protegen las células y ayudan a disminuir el riesgo de enfermedades crónicas como problemas cardíacos o ciertos tipos de cáncer.

Además, la cafeína aporta un efecto estimulante que mejora la concentración y puede ayudar a prevenir la depresión, aunque quienes son sensibles a ella deberían limitar su consumo. Los especialistas recomiendan no superar las tres tazas diarias y evitar tomar café cerca de la noche para no alterar el sueño.

cacao, cafe, beneficio
El caf&eacute; es reconocido por su contenido de antioxidantes, protege las c&eacute;lulas y es bueno para incluir en la dieta.

El café es reconocido por su contenido de antioxidantes, protege las células y es bueno para incluir en la dieta.

En cambio, el té verde o negro ofrece antioxidantes distintos, como catequinas y teaflavinas, que promueven la salud del corazón, el metabolismo y las defensas del organismo. Su L-teanina suaviza la acción de la cafeína, proporcionando energía sostenida y un estado de alerta tranquilo, ideal para quienes reaccionan con nerviosismo al café.

Además, el contribuye a una mejor hidratación y su consumo frecuente se vincula con beneficios cerebrales y una vida más larga, según investigaciones. Entonces, ¿cuál es mejor para arrancar el día?

¿Es mejor el té o el café en el desayuno?

té taza
El t&eacute; verde o negro ofrece antioxidantes que promueven la salud del coraz&oacute;n, el metabolismo y las defensas del organismo.

El té verde o negro ofrece antioxidantes que promueven la salud del corazón, el metabolismo y las defensas del organismo.

De acuerdo a los expertos, cambiar el por café en el desayuno o viceversa no marcará una gran diferencia en la salud ni en la dieta. La clave está en observar cómo el cuerpo responde a cada una de estas infusiones según el momento del día.

Si lo que buscas es un impulso cognitivo rápido o necesitas hacer una actividad intensa por la mañana, el café puede ser el mejor aliado. Sin embargo, las personas que sufren efectos secundarios como ansiedad, malestar digestivo o alteraciones del sueño deben evitarlo.

El puede ser una buena alternativa para proporcionarle al organismo un impulso de energía más tranquilo y sostenido, ideal para quienes se despiertan con ansiedad o buscan cuidar su equilibrio hormonal o digestivo.

El contexto también influye. El café puede potenciar la concentración en entornos de trabajo o estudio, mientras que el acompaña mejor rutinas de calma o meditación. Lo cierto es que ambos pueden integrarse sin problema en la dieta saludable.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar