Café vs té: cuál es mejor para el desayuno y cómo influye en tu dieta

cacao, cafe, beneficio El café es reconocido por su contenido de antioxidantes, protege las células y es bueno para incluir en la dieta.

En cambio, el té verde o negro ofrece antioxidantes distintos, como catequinas y teaflavinas, que promueven la salud del corazón, el metabolismo y las defensas del organismo. Su L-teanina suaviza la acción de la cafeína, proporcionando energía sostenida y un estado de alerta tranquilo, ideal para quienes reaccionan con nerviosismo al café.

Además, el té contribuye a una mejor hidratación y su consumo frecuente se vincula con beneficios cerebrales y una vida más larga, según investigaciones. Entonces, ¿cuál es mejor para arrancar el día?

¿Es mejor el té o el café en el desayuno?

té taza El té verde o negro ofrece antioxidantes que promueven la salud del corazón, el metabolismo y las defensas del organismo.

De acuerdo a los expertos, cambiar el té por café en el desayuno o viceversa no marcará una gran diferencia en la salud ni en la dieta. La clave está en observar cómo el cuerpo responde a cada una de estas infusiones según el momento del día.

Si lo que buscas es un impulso cognitivo rápido o necesitas hacer una actividad intensa por la mañana, el café puede ser el mejor aliado. Sin embargo, las personas que sufren efectos secundarios como ansiedad, malestar digestivo o alteraciones del sueño deben evitarlo.

El té puede ser una buena alternativa para proporcionarle al organismo un impulso de energía más tranquilo y sostenido, ideal para quienes se despiertan con ansiedad o buscan cuidar su equilibrio hormonal o digestivo.

El contexto también influye. El café puede potenciar la concentración en entornos de trabajo o estudio, mientras que el té acompaña mejor rutinas de calma o meditación. Lo cierto es que ambos pueden integrarse sin problema en la dieta saludable.