Dieta saludable: Mayonesa vegana sin huevo y en 10 minutos, la receta ideal para bajar de peso

Es una opción saludable y sin huevo para incluir en la dieta. La mayonesa vegana en sabrosa, cremosa y perfecta para bajar de peso

Antonella Prandina
Antonella Prandina
La mayonesa vegana es una receta rica, sabrosa y saludable para incluir en la dieta.

La mayonesa es una emulsión que todos los argentinos adoran tener en la mesa para acompañar milanesas, ensaladas o cualquier tipo de plato. Sin embargo, en esta época del año, muchas personas buscan recetas saludables con las que reemplazar la versión tradicional, por lo que esta opción vegana es perfecta para incluir en la dieta.

Se trata de una emulsión vegetal que se prepara de forma sencilla, en solo 10 minutos y con ingredientes vegetales. La mayonesa vegana es una receta que combina una textura cremosa con un sabor delicioso y no lleva ningún tipo de conservantes.

Esta emulsión es perfecta para acompañar ensaladas, milanesas o sánguches sin resignar sabor ni descuidar la dieta. La mayonesa vegana es una alternativa saludable para bajar de peso.

La mayonesa vegana es una receta saludable para incluir en la dieta y bajar de peso.

Recetas: cómo hacer mayonesa saludable y vegana

Tiempo:

  • 5 minutos para medir y mezclar los ingredientes
  • 5 minutos para batir

Ingredientes:

  • 100 ml. de leche de soja natural (sin azúcar ni saborizantes)
  • 200 ml. de aceite suave (girasol, oliva suave o mezcla)
  • 1 cdta. de mostaza (opcional)
  • 1 cda. de vinagre de manzana o jugo de limón
  • Sal, a gusto
  • Pimienta blanca o negra molida (opcional)
La mayonesa vegana se prepara con solo 4 ingredientes, sin huevo y en 10 minutos.

Cómo preparar la receta de mayonesa saludable y cremosa

  1. Primero, en un vaso alto de batidora, coloca la leche de soja, la mostaza, la sal y el vinagre o el jugo de limón. Comienza a batir a velocidad baja.
  2. A continuación, sin dejar de batir, incorpora el aceite de a poco en forma de hilo hasta lograr una emulsión cremosa.
  3. Continúa batiendo hasta que la mezcla espese y tenga una textura similar a la de la mayonesa tradicional.
  4. Ajusta la sal o el ácido según tu gusto y, si lo deseas, agrega un toque de pimienta.
  5. Para terminar, guarda la mayonesa en un frasco hermético en la heladera.

La mayonesa vegana es una receta saludable, rica y versátil para incorporar en ensaladas, bocadillos o como base de otras salsas.

