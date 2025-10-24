Dieta saludable: Mayonesa vegana sin huevo y en 10 minutos, la receta ideal para bajar de peso

Se trata de una emulsión vegetal que se prepara de forma sencilla, en solo 10 minutos y con ingredientes vegetales. La mayonesa vegana es una receta que combina una textura cremosa con un sabor delicioso y no lleva ningún tipo de conservantes.

Esta emulsión es perfecta para acompañar ensaladas, milanesas o sánguches sin resignar sabor ni descuidar la dieta. La mayonesa vegana es una alternativa saludable para bajar de peso.