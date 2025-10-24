Cómo hacer salsa de tomate casera: la receta perfecta para conserva con 4 ingredientes

Aunque la temporada fuerte de tomates llega entre diciembre y mayo en Argentina, octubre es el momento perfecto para comenzar a planificar tus recetas de salsa de tomate casera. Tener frascos o botellas listos con esta conserva es una excelente forma de disfrutar del sabor de esta verdura todo el año.
Contar con un buen stock de salsa casera permite resolver cualquier comida: desde un tuco para los fideos hasta una pizza o unas salchichas con salsa. Para elaborar esta receta solo vas a necesitar tomates perita bien maduros, ajo, albahaca, sal y algunos implementos básicos de cocina para ponerte manos a la obra.
Cada familia tiene su propia tradición y forma de preparar salsa de tomate, como hacerla en el patio o debajo de un parral. Esta receta se destaca por su sencillez y por la posibilidad de conservarla durante meses, manteniendo todo su sabor y frescura.
Recetas: cómo hacer Salsa de tomate en conserva
Ingredientes:
- 1 cajón de tomates (aproximadamente 17 kilos)
- Ajo
- Albahaca
- Sal gruesa
- Botellas y frascos
- Máquina trituradora
- Tacho de 100 o 200 litros
Cómo preparar la receta de Salsa de tomate en conserva
- Primero, lava los frascos que tienes almacenados. Para eso, esterilízalos hirviéndolos en agua caliente junto con las tapas.
- A continuación, lava los tomates perita y colócalos arriba de una mesada o tablero en el patio de la casa o debajo de un parral.
- Luego, corta los tomates en mitades y repártelos por todo el mesón. Agrega sal, hojas de albahaca y dientes de ajo. Muélelos en una trituradora y almacena en un recipiente grande.
- Llena las botellas o frascos de salsa. Intercala hojas de albahaca y dientes de ajo. Tapa con cuidado y coloca las botellas y frascos en un tacho de 100 o 200 litros. Acomoda con muchos papeles de diario o cartones entre medio.
- Para terminar, hierve la salsa de tomate por varias horas con un quemador o tablas y deja enfriar hasta el día siguiente. Lava las botellas o frascos y almacena en un lugar fresco y seco.