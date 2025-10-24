Cómo hacer salsa de tomate casera: la receta perfecta para conserva con 4 ingredientes

Contar con un buen stock de salsa casera permite resolver cualquier comida: desde un tuco para los fideos hasta una pizza o unas salchichas con salsa. Para elaborar esta receta solo vas a necesitar tomates perita bien maduros, ajo, albahaca, sal y algunos implementos básicos de cocina para ponerte manos a la obra.

receta-salsa-tomate1.jpg La salsa de tomate casera es una receta tradicional, rica y sencilla para conservar durante todo el año.

Cada familia tiene su propia tradición y forma de preparar salsa de tomate, como hacerla en el patio o debajo de un parral. Esta receta se destaca por su sencillez y por la posibilidad de conservarla durante meses, manteniendo todo su sabor y frescura.