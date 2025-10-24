Receta de Gambas al ajillo: especiadas, fáciles y deliciosas con solo 6 ingredientes

receta gambas al ajillo 1 (1).jpg Las gambas al ajillo son una receta que se prepara con camarones o langostinos.

Cómo preparar gambas al ajillo: consejos antes de cocinar

Según las recomendaciones de Paulina Cocina en un artículo, antes de ponerte a cocinar gambas al ajillo, es fundamental asegurarte de que las gambas estén frescas. Deben oler bien, tener un color uniforme y una textura firme, sin signos de deterioro.

Si vas a usar gambas congeladas, es clave descongelarlas correctamente siguiendo las instrucciones del paquete. Una forma sencilla es sumergirlas en agua fría, cambiando el agua cada 15 minutos hasta que estén blandas al tacto, o utilizar el microondas con cuidado.

Otro paso importante es limpiar los camarones antes de cocinarlos. Lávalos bajo agua fría para eliminar restos de suciedad y sécalos con papel absorbente.

Si quieres pelar las gambas, hazlo desde la línea central de la espalda hacia abajo, dejando la cola intacta. Si prefieres cocinarlas con cáscara, simplemente retira las patas y la cabeza, manteniendo la cola para darle mejor presentación al plato.

receta de gambas al ajillo.jpg Si vas a usar gambas congeladas, es clave descongelarlas correctamente siguiendo las instrucciones del paquete.

Cómo cocinar gambas congeladas

Si no cuentas con gambas cocidas, puedes prepararlas en casa antes de hacer tu receta de Gambas al ajillo. Según un artículo de Directo al Paladar, el método correcto para cocer gambas congeladas consiste en usar aproximadamente 3 litros de agua con hielo y 50 gramos de sal por cada kilo de gambas.

Primero, lava bien los camarones congelados bajo agua fría para que se separen correctamente. Luego, colócalos en agua hirviendo; cuando el líquido vuelva a hervir, las gambas subirán a la superficie, señal de que están listas.

Para detener la cocción y facilitar el pelado, pásalas a un recipiente con abundante agua fría, hielo y un poco de sal. En este baño, las gambas se enfriarán rápidamente y la cáscara se desprenderá con facilidad, dejando los mariscos listos para tu receta.

receta gambas al ajillo 2 (1).jpg Las gambas al ajillo llevan ajo, aceite de oliva y ají picante.

Recetas: cómo preparar Gambas al ajillo

Ingredientes:

500 g de gambas cocidas

4 dientes de ajo

1/2 vaso de vino blanco

Sal y pimienta

1 ají picante (chile)

Aceite de oliva

Procedimiento:

Primero, coloca las gambas cocidas en un bowl, cubre con agua y agrega el vino blanco. Deja reposar por 1 hora. En una sartén, coloca abundante aceite de oliva y calienta junto al ají. También, dora el ajo laminado a fuego suave. Para finalizar, suma las gambas escurridas, sube el fuego a medio y dora bien. Sirve en una cazuela de barro y decora con perejil.

Ya tienes la exquisita receta de Gambas al ajillo para disfrutar de un plato casero y rico para el verano.