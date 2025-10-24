Receta de Gambas al ajillo: especiadas, fáciles y deliciosas con solo 6 ingredientes

Las gambas al ajillo son una de las recetas tradicionales de tapas más populares de España. Este plato se prepara pelando camarones, dejándolos en remojo con vino blanco y cocinándolos en una sartén con aceite de oliva, ajo picado y ají picante.
Este plato de camarones se puede consumir como aperitivo sobre una rodaja de pan casero con aceite de oliva o como comida principal. Las gambas al ajillo llevan muy pocos ingredientes, aunque se pueden sumar especias y condimentos como perejil.
Además, puedes darle un giro a esta receta y reemplazar los camarones por langostinos. ¡Una delicia!
Cómo preparar gambas al ajillo: consejos antes de cocinar
Según las recomendaciones de Paulina Cocina en un artículo, antes de ponerte a cocinar gambas al ajillo, es fundamental asegurarte de que las gambas estén frescas. Deben oler bien, tener un color uniforme y una textura firme, sin signos de deterioro.
Si vas a usar gambas congeladas, es clave descongelarlas correctamente siguiendo las instrucciones del paquete. Una forma sencilla es sumergirlas en agua fría, cambiando el agua cada 15 minutos hasta que estén blandas al tacto, o utilizar el microondas con cuidado.
Otro paso importante es limpiar los camarones antes de cocinarlos. Lávalos bajo agua fría para eliminar restos de suciedad y sécalos con papel absorbente.
Si quieres pelar las gambas, hazlo desde la línea central de la espalda hacia abajo, dejando la cola intacta. Si prefieres cocinarlas con cáscara, simplemente retira las patas y la cabeza, manteniendo la cola para darle mejor presentación al plato.
Cómo cocinar gambas congeladas
Si no cuentas con gambas cocidas, puedes prepararlas en casa antes de hacer tu receta de Gambas al ajillo. Según un artículo de Directo al Paladar, el método correcto para cocer gambas congeladas consiste en usar aproximadamente 3 litros de agua con hielo y 50 gramos de sal por cada kilo de gambas.
Primero, lava bien los camarones congelados bajo agua fría para que se separen correctamente. Luego, colócalos en agua hirviendo; cuando el líquido vuelva a hervir, las gambas subirán a la superficie, señal de que están listas.
Para detener la cocción y facilitar el pelado, pásalas a un recipiente con abundante agua fría, hielo y un poco de sal. En este baño, las gambas se enfriarán rápidamente y la cáscara se desprenderá con facilidad, dejando los mariscos listos para tu receta.
Recetas: cómo preparar Gambas al ajillo
Ingredientes:
- 500 g de gambas cocidas
- 4 dientes de ajo
- 1/2 vaso de vino blanco
- Sal y pimienta
- 1 ají picante (chile)
- Aceite de oliva
Procedimiento:
- Primero, coloca las gambas cocidas en un bowl, cubre con agua y agrega el vino blanco. Deja reposar por 1 hora.
- En una sartén, coloca abundante aceite de oliva y calienta junto al ají. También, dora el ajo laminado a fuego suave.
- Para finalizar, suma las gambas escurridas, sube el fuego a medio y dora bien. Sirve en una cazuela de barro y decora con perejil.
Ya tienes la exquisita receta de Gambas al ajillo para disfrutar de un plato casero y rico para el verano.