Cómo preparar Dulce de mora casero: la receta artesanal con 4 ingredientes

Prepararla en casa no solo garantiza un sabor natural y auténtico, sino que también permite controlar la cantidad de azúcar y adaptar la receta a tus preferencias. Además, el dulce de mora es perfecto para quienes buscan alternativas saludables y artesanales para incorporar frutas a la dieta diaria.

dulce de moras La mermelada de moras es una receta rica, simple y sabrosa para disfrutar todo el año.

Cómo esterilizar los frascos en el microondas

Se pueden esterilizar los frascos para dulce, mermelada o almíbares en el microondas, de una forma más sencilla y rápida que la tradicional.