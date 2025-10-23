Cómo preparar Dulce de mora casero: la receta artesanal con 4 ingredientes

El dulce de mora es una de las mejores recetas para preservar el sabor de estas frutas silvestres y disfrutarlo durante todo el año. Esta versión casera permite convertir las moras frescas en una mermelada suave y deliciosa, ideal para untar en panes, rellenar tartas o comer a cucharadas.
Prepararla en casa no solo garantiza un sabor natural y auténtico, sino que también permite controlar la cantidad de azúcar y adaptar la receta a tus preferencias. Además, el dulce de mora es perfecto para quienes buscan alternativas saludables y artesanales para incorporar frutas a la dieta diaria.
Cómo esterilizar los frascos en el microondas
Se pueden esterilizar los frascos para dulce, mermelada o almíbares en el microondas, de una forma más sencilla y rápida que la tradicional.
El procedimiento para esterilizar frascos en el microondas:
- Lava bien los frascos y sus tapas.
- Llena de agua hasta la mitad y llevar al microondas, sin las tapas, a potencia máxima por 3 minutos o hasta que hierva.
- Retira del microondas, tira el agua y pásales un trapito o algodón con alcohol, por dentro. Haz lo mismo con las tapas.
- Coloca los frascos en la rejilla del horno, con el horno encendido al mínimo o con la puerta abierta.
- Una vez secos, puedes envasar la conserva. Siempre debes envasar la mermelada con el frasco caliente. Si no es posible, asegúrate de que el frasco y la elaboración tengan la misma temperatura para que no se rompa el vidrio.
Recetas: cómo preparar un dulce de mora
Ingredientes:
- 1 kg de moras frescas y maduras
- 700 g de azúcar
- El jugo de 1 limón
- Agua, c/n
Cómo preparar la receta de dulce de mora, paso a paso
- Primero, limpia las moras con cuidado, retirando las hojas y tallos. Colócalas bajo un chorro de agua fría para eliminar cualquier impureza.
- A continuación, en una olla grande, coloca las moras y agrega agua hasta cubrirlas apenas. Lleva a ebullición y cocina a fuego medio hasta que las frutas estén suaves y blandas.
- Usa un colador para triturar las moras cocidas y elimina las semillas hasta obtener una pulpa suave. Vuelve la pulpa a la olla, agrega el azúcar y el jugo de limón y mezcla bien.
- Cocina el dulce de mora a fuego medio, revolviendo constantemente para evitar que se pegue, hasta lograr el punto mermelada (30 minutos).
- Para comprobar si el dulce está en su punto justo, coloca una pequeña cantidad en un plato y lleva a la heladera por unos minutos. Si al inclinar el plato, el dulce se mantiene firme, está listo.
- Para terminar, reserva el dulce de mora en frascos esterilizados, sella bien y ponlos boca abajo hasta que se enfríen completamente. De lo contrario, puedes consumirlo en el momento.