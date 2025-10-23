Inicio Recetas Recetas
Cómo preparar Dulce de mora casero: la receta artesanal con 4 ingredientes

El dulce de mora es una de las recetas más sabrosas y especiales para guardar todo el año. ¡Se puede comer a cucharadas!

Antonella Prandina
El dulce de mora es una de las recetas artesanales más ricas y deliciosas.

El dulce de mora es una de las mejores recetas para preservar el sabor de estas frutas silvestres y disfrutarlo durante todo el año. Esta versión casera permite convertir las moras frescas en una mermelada suave y deliciosa, ideal para untar en panes, rellenar tartas o comer a cucharadas.

Prepararla en casa no solo garantiza un sabor natural y auténtico, sino que también permite controlar la cantidad de azúcar y adaptar la receta a tus preferencias. Además, el dulce de mora es perfecto para quienes buscan alternativas saludables y artesanales para incorporar frutas a la dieta diaria.

dulce de moras
La mermelada de moras es una receta rica, simple y sabrosa para disfrutar todo el a&ntilde;o.

Cómo esterilizar los frascos en el microondas

Se pueden esterilizar los frascos para dulce, mermelada o almíbares en el microondas, de una forma más sencilla y rápida que la tradicional.

El procedimiento para esterilizar frascos en el microondas:

  • Lava bien los frascos y sus tapas.
  • Llena de agua hasta la mitad y llevar al microondas, sin las tapas, a potencia máxima por 3 minutos o hasta que hierva.
  • Retira del microondas, tira el agua y pásales un trapito o algodón con alcohol, por dentro. Haz lo mismo con las tapas.
  • Coloca los frascos en la rejilla del horno, con el horno encendido al mínimo o con la puerta abierta.
  • Una vez secos, puedes envasar la conserva. Siempre debes envasar la mermelada con el frasco caliente. Si no es posible, asegúrate de que el frasco y la elaboración tengan la misma temperatura para que no se rompa el vidrio.
dulce de moras (2)
Es importante esterilizar los frascos para reservar las mermeladas.

Recetas: cómo preparar un dulce de mora

Ingredientes:

  • 1 kg de moras frescas y maduras
  • 700 g de azúcar
  • El jugo de 1 limón
  • Agua, c/n

Cómo preparar la receta de dulce de mora, paso a paso

  1. Primero, limpia las moras con cuidado, retirando las hojas y tallos. Colócalas bajo un chorro de agua fría para eliminar cualquier impureza.
  2. A continuación, en una olla grande, coloca las moras y agrega agua hasta cubrirlas apenas. Lleva a ebullición y cocina a fuego medio hasta que las frutas estén suaves y blandas.
  3. Usa un colador para triturar las moras cocidas y elimina las semillas hasta obtener una pulpa suave. Vuelve la pulpa a la olla, agrega el azúcar y el jugo de limón y mezcla bien.
  4. Cocina el dulce de mora a fuego medio, revolviendo constantemente para evitar que se pegue, hasta lograr el punto mermelada (30 minutos).
  5. Para comprobar si el dulce está en su punto justo, coloca una pequeña cantidad en un plato y lleva a la heladera por unos minutos. Si al inclinar el plato, el dulce se mantiene firme, está listo.
  6. Para terminar, reserva el dulce de mora en frascos esterilizados, sella bien y ponlos boca abajo hasta que se enfríen completamente. De lo contrario, puedes consumirlo en el momento.

