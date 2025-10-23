Cómo preparar Panettone alemán: la receta del pan dulce para Navidad riquísimo y esponjoso

El panettone es una de las recetas tradicionales de la pastelería alemana que, a diferencia del pan dulce tradicional, requiere mucha paciencia durante el proceso de elaboración. Sin embargo, vale totalmente la pena y es riquísimo para disfrutar en Navidad y Año Nuevo.
Este dulce navideño es un bollo hecho con una masa tipo brioche, relleno de pasas sultanas y frutas confitadas, tiene forma de cúpula y se elabora con harina de fuerza o masa madre, huevos, manteca y azúcar. La receta de panettone puede demorar dos días, pero vale la pena prepararlo.
Recetas: ingredientes del Panettone alemán
Ingredientes primera masa:
- 100 g de masa madre
- 100 g de harina
- 6/7 yemas de huevo
- 60 g de azúcar en polvo
- 100 g de manteca a temperatura ambiente
Ingredientes segunda masa
- 100 g de harina
- 6/7 yemas de huevo
- Semillas de vainilla
- 60 g de azúcar glass
- 2 cdas. de miel
- 100 g de manteca a temperatura ambiente
- 100 g de pasas sultanas
- 50 g de fruta confitada
Cómo preparar el Panettone alemán de Navidad: la receta, paso a paso
- El día anterior a comenzar el panettone, en un bowl, vierte la masa madre, la harina, las yemas, el azúcar en polvo y la manteca. Amasa hasta obtener una mezcla homogénea. Deja fermentar durante 12 horas, tapada con un paño y a una temperatura de entre 28 y 30 grados.
- Luego, añade los huevos, la harina, la miel, las semillas de vainilla, el azúcar y la manteca. Comienza a amasar.
- Mientras tanto, remoja las pasas sultanas en agua tibia durante quince minutos. A continuación, sécalas con cuidado y corta la fruta confitada en trozos.
- Cuando la masa esté lista, añade la fruta y las pasas, vuelve a amasar hasta que esté bien repartidas por toda la masa.
- Colócala sobre una tabla y deja subir durante 2 a 3 horas tapada con un paño a temperatura de entre 28-30 grados.
- A continuación, dala vuelta con las manos para darle forma redonda y colócala en los clásicos moldes desechables para panettone. Nuevamente, déjala subir durante 8 horas, cubierta con un paño a 28/30 grados.
- Antes de hornear, hazle una cruz en la superficie superior y colócalo en la parte inferior del horno. Hornea el panettone a 180 °C durante 50 minutos.
- Una vez horneado, el panettone debe dejarse enfriar suspendido boca abajo (pinchándolo con agujas) para evitar que se aplaste.
Recetas: cómo hacer masa madre para panettone
Ingredientes:
- Harina (puede ser harina integral de centeno o de trigo)
- Agua
Procedimiento:
- Primer día: arranca la receta por la mañana. En un recipiente, coloca 75 gramos de harina y 75 mililitros de agua. Mezcla bien hasta que se integren y quede con la textura de una masa de panqueques. Cierra con la tapa o un lienzo limpio y mantén a temperatura ambiente (22 a 28 grados) hasta la noche. Pasado ese tiempo, agrega 25 gramos de harina y 25 gramos de agua. Mezcla nuevamente.
- Segundo día: retira 50 gramos de la mezcla. La masa comenzará a tener burbujas y a tener un poco de mal olor, lo que significa que el cultivo de levaduras está funcionando. Repite el proceso del día anterior, por la mañana y por la noche.
- Tercer día: vuelve a refrescar la masa. Si es necesario, saca un poco de mezcla para que no rebalse el recipiente.
- Cuarto día: ya puedes usar la masa madre. Si tiene líquido en la superficie, deséchalo. Guarda en la heladera y el día que vayas a usar la masa madre, retírala un rato antes para que tome temperatura ambiente.