Cómo preparar Panettone alemán: la receta del pan dulce para Navidad riquísimo y esponjoso

Es un pan dulce alemán que tiene una de las recetas más ricas y elaboradas. Se prepara en Navidad y Año Nuevo

Antonella Prandina
El panettone alemán es una de las recetas típicas para Navidad.

El panettone es una de las recetas tradicionales de la pastelería alemana que, a diferencia del pan dulce tradicional, requiere mucha paciencia durante el proceso de elaboración. Sin embargo, vale totalmente la pena y es riquísimo para disfrutar en Navidad y Año Nuevo.

Este dulce navideño es un bollo hecho con una masa tipo brioche, relleno de pasas sultanas y frutas confitadas, tiene forma de cúpula y se elabora con harina de fuerza o masa madre, huevos, manteca y azúcar. La receta de panettone puede demorar dos días, pero vale la pena prepararlo.

El panettone es una de las recetas de origen alem&aacute;n, parecido al pan dulce, que se prepara con masa madre.

Recetas: ingredientes del Panettone alemán

Ingredientes primera masa:

  • 100 g de masa madre
  • 100 g de harina
  • 6/7 yemas de huevo
  • 60 g de azúcar en polvo
  • 100 g de manteca a temperatura ambiente

Ingredientes segunda masa

  • 100 g de harina
  • 6/7 yemas de huevo
  • Semillas de vainilla
  • 60 g de azúcar glass
  • 2 cdas. de miel
  • 100 g de manteca a temperatura ambiente
  • 100 g de pasas sultanas
  • 50 g de fruta confitada
El panettone es un dulce navide&ntilde;o riqu&iacute;simo para disfrutar en las fiestas.

Cómo preparar el Panettone alemán de Navidad: la receta, paso a paso

  1. El día anterior a comenzar el panettone, en un bowl, vierte la masa madre, la harina, las yemas, el azúcar en polvo y la manteca. Amasa hasta obtener una mezcla homogénea. Deja fermentar durante 12 horas, tapada con un paño y a una temperatura de entre 28 y 30 grados.
  2. Luego, añade los huevos, la harina, la miel, las semillas de vainilla, el azúcar y la manteca. Comienza a amasar.
  3. Mientras tanto, remoja las pasas sultanas en agua tibia durante quince minutos. A continuación, sécalas con cuidado y corta la fruta confitada en trozos.
  4. Cuando la masa esté lista, añade la fruta y las pasas, vuelve a amasar hasta que esté bien repartidas por toda la masa.
  5. Colócala sobre una tabla y deja subir durante 2 a 3 horas tapada con un paño a temperatura de entre 28-30 grados.
  6. A continuación, dala vuelta con las manos para darle forma redonda y colócala en los clásicos moldes desechables para panettone. Nuevamente, déjala subir durante 8 horas, cubierta con un paño a 28/30 grados.
  7. Antes de hornear, hazle una cruz en la superficie superior y colócalo en la parte inferior del horno. Hornea el panettone a 180 °C durante 50 minutos.
  8. Una vez horneado, el panettone debe dejarse enfriar suspendido boca abajo (pinchándolo con agujas) para evitar que se aplaste.
Recetas: cómo hacer masa madre para panettone

Ingredientes:

  • Harina (puede ser harina integral de centeno o de trigo)
  • Agua

Procedimiento:

  1. Primer día: arranca la receta por la mañana. En un recipiente, coloca 75 gramos de harina y 75 mililitros de agua. Mezcla bien hasta que se integren y quede con la textura de una masa de panqueques. Cierra con la tapa o un lienzo limpio y mantén a temperatura ambiente (22 a 28 grados) hasta la noche. Pasado ese tiempo, agrega 25 gramos de harina y 25 gramos de agua. Mezcla nuevamente.
  2. Segundo día: retira 50 gramos de la mezcla. La masa comenzará a tener burbujas y a tener un poco de mal olor, lo que significa que el cultivo de levaduras está funcionando. Repite el proceso del día anterior, por la mañana y por la noche.
  3. Tercer día: vuelve a refrescar la masa. Si es necesario, saca un poco de mezcla para que no rebalse el recipiente.
  4. Cuarto día: ya puedes usar la masa madre. Si tiene líquido en la superficie, deséchalo. Guarda en la heladera y el día que vayas a usar la masa madre, retírala un rato antes para que tome temperatura ambiente.

