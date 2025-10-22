Inicio Recetas Empanadas
Cómo lograr Empanadas de chorizo jugosas y sabrosas: la receta con las sobras del asado y 4 ingredientes

Las empanadas de chorizo son una de las mejores recetas para aprovechar las sobras del asado y disfrutar una comida novedosa

Antonella Prandina
Antonella Prandina
Las empanadas de chorizo son una receta sabrosa y económica para hacer en casa.

Si te sobraron chorizos del asado del fin de semana y no sabes qué hacer con ellos, te pedimos encarecidamente que no los tires. Con ellos, se pueden preparar exquisitas recetas, más allá del clásico choripán, como estas empanadas jugosas y sabrosas.

Lo cierto es que al recalentar este embutido, tiende a secarse. Por eso, es importante recurrir a otras opciones que nos permitan disfrutarlos al máximo. Las empanadas de chorizo son una receta distinta y novedosa para hacer en casa en minutos y con pocos ingredientes.

El sabor inigualable de los chorizos, combinado con la suavidad de las cebollas y el dulzor de los morrones asados serán un festín en tu paladar. Aprende a hacer estas empanadas novedosas.

empanadas de chorizo (1)
Las empanadas de chorizo son una receta perfecta para aprovechar las sobras del asado.

Recetas: cómo hacer empanadas de chorizo

Ingredientes:

  • 12 discos de tapas para empanadas
  • 3 chorizos frescos parrilleros
  • 1 pimiento rojo
  • 1 cebolla
  • 1 huevo para pintar

Para esta receta, es ideal usar chorizos que hayan sobrado de un asado o incluso cocinar algunos para convertirlos en empanadas.

empanadas de chorizo (2)
Las empanadas de chorizo se preparan con solo 5 ingredientes.

Cómo hacer Empanadas de chorizo: la receta paso a paso

  1. Primero, lava y pincha los chorizos con un tenedor para que desprendan el exceso de grasa. Colócalos sobre una sartén caliente y ve girándolos a medida que se vayan dorando.
  2. Mientras tanto, cocina el morrón sobre una hornalla y gíralo ayudándote de una pinza hasta quemar toda la piel. Déjalo reposar y luego frótalo para pelarlo, retira las semillas, córtalo en tiras y luego en cuadraditos.
  3. A continuación, pela y pica la cebolla y dórala en una sartén con un chorrito de aceite. Cuando los chorizos estén listos, córtalos en cubos y mézclalos con la cebolla y el morrón.
  4. Distribuye las tapas de empanadas sobre la mesada y coloca una cucharada del relleno sobre cada una. Humedece los bordes, únelos y cierra con un repulgue.
  5. Coloca las empanadas de chorizo en una asadera de horno espolvoreada con pan rallado, píntalas con huevo batido y cocina en el horno precalentado a 200 °C por 15 minutos o hasta que estén doradas.

Puedes acompañar las empanadas de chorizo con rodajas de limón para “limpiar” el paladar.

