Cómo lograr Empanadas de chorizo jugosas y sabrosas: la receta con las sobras del asado y 4 ingredientes

Si te sobraron chorizos del asado del fin de semana y no sabes qué hacer con ellos, te pedimos encarecidamente que no los tires. Con ellos, se pueden preparar exquisitas recetas, más allá del clásico choripán, como estas empanadas jugosas y sabrosas.
Lo cierto es que al recalentar este embutido, tiende a secarse. Por eso, es importante recurrir a otras opciones que nos permitan disfrutarlos al máximo. Las empanadas de chorizo son una receta distinta y novedosa para hacer en casa en minutos y con pocos ingredientes.
El sabor inigualable de los chorizos, combinado con la suavidad de las cebollas y el dulzor de los morrones asados serán un festín en tu paladar. Aprende a hacer estas empanadas novedosas.
Recetas: cómo hacer empanadas de chorizo
Ingredientes:
- 12 discos de tapas para empanadas
- 3 chorizos frescos parrilleros
- 1 pimiento rojo
- 1 cebolla
- 1 huevo para pintar
Para esta receta, es ideal usar chorizos que hayan sobrado de un asado o incluso cocinar algunos para convertirlos en empanadas.
Cómo hacer Empanadas de chorizo: la receta paso a paso
- Primero, lava y pincha los chorizos con un tenedor para que desprendan el exceso de grasa. Colócalos sobre una sartén caliente y ve girándolos a medida que se vayan dorando.
- Mientras tanto, cocina el morrón sobre una hornalla y gíralo ayudándote de una pinza hasta quemar toda la piel. Déjalo reposar y luego frótalo para pelarlo, retira las semillas, córtalo en tiras y luego en cuadraditos.
- A continuación, pela y pica la cebolla y dórala en una sartén con un chorrito de aceite. Cuando los chorizos estén listos, córtalos en cubos y mézclalos con la cebolla y el morrón.
- Distribuye las tapas de empanadas sobre la mesada y coloca una cucharada del relleno sobre cada una. Humedece los bordes, únelos y cierra con un repulgue.
- Coloca las empanadas de chorizo en una asadera de horno espolvoreada con pan rallado, píntalas con huevo batido y cocina en el horno precalentado a 200 °C por 15 minutos o hasta que estén doradas.
Puedes acompañar las empanadas de chorizo con rodajas de limón para “limpiar” el paladar.