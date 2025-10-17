Cómo lograr el punto justo de los chinchulines: la receta del asado que sale tierna y crujiente

La idea con esta receta, es que los chinchulines salgan suaves por dentro, crujientes por fuera y no gomosos o arrebatados, algo que no es difícil de alcanzar, sobre todo si se hacen los clásicos medallones o bastoncitos a la parrilla.

Para que esta receta sea un éxito y los chinchulines sean la estrella del asado, es fundamental comprar una achura de buena calidad. Tienen que tener un buen color y hay que retirarle un poco de grasa, pero no toda, para lograr una textura exquisita.

Si la idea es hacer unos buenos chinchulines y sorprender a la familia o amigos, esta es la mejor receta.

receta-chinchulines-asado-parrilla Los chinchulines son exquisitos y se hacen con una receta que hace mucho más valioso el asado.

Receta de chinchulines: cómo alcanzar el punto justo en el asado

Ingredientes

1 kilo de chinchulines sin trenzar

Sal gruesa o entrefina

Pimienta blanca

4 limones lindos

Pimentón (opcional)

receta-chinchulines-asado Esta receta de chinchulines en el asado se hace con 4 ingredientes y 6 pasos.

Receta de chinchulines: paso a paso