Cómo hacer tortas fritas caseras: la receta llena de tradición y sabor

Receta de tortas fritas caseras, ingredientes

Para una buena tanda de tortas fritas (unas 20 unidades, dependiendo del tamaño), vas a necesitar estos ingredientes:

Harina 000: 500 gramos.

Grasa de pella (vacuna): 100 gramos (clave para el sabor y la textura).

Agua tibia: 250 ml aproximadamente.

Sal: 1 cucharada sopera.

Aceite o grasa extra: cantidad necesaria para freír.

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Receta de tortas fritas caseras, ingredientes

El volcán: en una mesada limpia o un bol amplio, colocá la harina y hacé un hueco en el centro. La unión: disolvé la sal en el agua tibia. En el centro del volcán de harina, agregá la grasa (debe estar a temperatura ambiente o apenas derretida) y el agua salada de a poco. El amasado: integrá con las manos hasta formar un bollo liso y elástico. El secreto del experto: Dejá descansar la masa al menos 20 o 30 minutos tapada con un repunte. Esto permite que el gluten se relaje y no se "encojan" al estirarlas. El armado: cortá bollitos del tamaño de una nuez y estiralos con palote (o a mano) hasta que queden círculos de unos 5 milímetros de espesor. No te olvides de hacerle el clásico huequito en el centro; no es solo estética, sirve para que el aceite circule y no se inflen de más. La fritura: calentá la grasa o el aceite. ¿Cómo saber si está listo? Tirá un pedacito de masa; si sube rápido y burbujea, es el momento. Cociná de ambos lados hasta que estén doradas.

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¿Azúcar o Sal? El debate infinito de la receta

Aunque la receta de sopaipillas base es salada, las personas son de paladar variado. Están quienes las prefieren "al natural" para acompañar el asado que sobró, y quienes las pasan por azúcar apenas salen del fuego, cuando el calor todavía permite que los cristales se peguen a la masa.

Tip de Oro: si querés que salgan bien sequitas, evitá usar solo aceite de girasol; una mezcla de 70% aceite y 30% grasa vacuna les da una crocancia superior y evita que la masa absorba líquido de más.

Ya sea con yerba mate de la buena o un café con leche espumoso, la torta frita sigue siendo el lenguaje universal de la hospitalidad. ¿Vos cómo las preferís: con o sin azúcar?