Brownie sin harina ni azúcar: la receta fácil y deliciosa para cuidar tu dieta

Su nombre proviene de un personaje de la mitología escocesa, un espíritu hogareño conocido como brownie que, según las leyendas, vive en las casas y ayuda con las tareas del hogar durante la noche, a cambio de un poco de comida (como miel o leche).

Es precisamente de ese personaje mitológico que el postre tomó su nombre, ya que el color marrón (brown) del bizcocho recordaba al tono con el que se solía representar a esos espíritus.