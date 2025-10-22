Inicio Recetas Brownie
Brownie sin harina ni azúcar: la receta fácil y deliciosa para cuidar tu dieta

2 recetas de brownie sin harina ni azúcar: opciones saludables, bajas en calorías y perfectas para disfrutar un postre lleno de sabor

Antonella Prandina
Brownie saludable, la receta sin harina ni azúcar para el postre o la merienda. Foto: gentileza lomismoperosano.

El brownie es una de las recetas más clásicas de la gastronomía estadounidense, ideal para disfrutar como postre o merienda. Este bizcocho húmedo de chocolate nació en 1896, cuando un repostero olvidó añadir levadura a un pastel, dando origen a una preparación irresistible.

Su nombre proviene de un personaje de la mitología escocesa, un espíritu hogareño conocido como brownie que, según las leyendas, vive en las casas y ayuda con las tareas del hogar durante la noche, a cambio de un poco de comida (como miel o leche).

Es precisamente de ese personaje mitológico que el postre tomó su nombre, ya que el color marrón (brown) del bizcocho recordaba al tono con el que se solía representar a esos espíritus.

El brownie sin harina ni az&uacute;car es una receta saludable y rica para el postre o la merienda.

En esta versión, te enseñamos cómo preparar un brownie sin harina ni azúcar, una alternativa saludable y baja en calorías perfecta para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar al sabor. En lugar de los ingredientes tradicionales, usaremos harina de almendras y edulcorante, logrando una textura húmeda y un sabor intenso a chocolate.

Además, te compartimos otra receta sin chocolate, que se elabora con cacao en polvo y banana pisada o manzana rallada.

Recetas: brownie sin harina ni azúcar

  • 200 gr. de chocolate sin azúcar y sin gluten para fundir
  • 200 gr. de manteca light sin lactosa
  • 3 huevos
  • 1 cda. de stevia
  • 50 ml. de leche de almendras
  • 1 cucharada de aceite de oliva o coco
  • 1 cdita. de esencia vainilla
  • 70 gr. de harina de almendras
  • 100 gr. de nueces (opcional)

Cómo preparar brownie saludable sin harina ni azúcar, paso a paso

  1. Primero, en una olla a fuego medio, derrite la manteca junto con el chocolate troceado sin dejar de remover. Reserva y deja atemperar.
  2. En un bowl, bate los huevos con el edulcorante, suma la leche, el aceite y la esencia de vainilla. Vuelve a batir.
  3. Añade el chocolate derretido a temperatura ambiente y bate nuevamente. Suma también la harina de almendras y vuelve a batir.
  4. Trocea las nueces y súmalas a la masa, mezclando con una espátula. Vierte la preparación en un molde rectangular, de silicona engrasado. También puede ser de aluminio.
  5. Para terminar, coloca algunas nueces por encima del brownie y, con el horno precalentado, hornea durante 20 minutos a 180 °C. Cocina entre 17 y 23 minutos, deja enfriar y sirve.
El brownie saludable se puede preparar con chocolate o una mezcla de cacao amargo y banana (o manzana rallada).

Trucos para que el brownie sin harina salga perfecto

  • Usa chocolate de calidad: derrite el chocolate junto con la manteca y luego agrega a la preparación de huevos batidos con azúcar y esencia de vainilla.
  • Engrasa bien el molde con manteca y harina: no usar aerosol ni margarina.
  • Saca del horno un poco crudo, para que quede húmedo.
  • Una vez listo, deja enfriar completamente antes de cortar.

Brownie saludable con pocos ingredientes: sin harina ni azúcar

Esta es mi receta saludable del brownie exprés en el microondas:

Ingredientes:

  • 1 huevo
  • 2 cucharadas de cacao amargo en polvo
  • 1 sobre de stevia
  • 1 banana pisada (puede ser manzana rallada)
  • 1/2 cucharadita de polvo de hornear
  • Nueces picadas (opcional)

Procedimiento:

  1. Primero, pisa la banana con un tenedor hasta formar un puré.
  2. Luego, en un bowl apto para microondas, mezcla un huevo con la banana, el cacao amargo, el polvo de hornear y la stevia.
  3. Mezcla bien todos los ingredientes y agrega las nueces picadas.
  4. Cocina el brownie saludable en el microondas durante 4 minutos o hasta que quede esponjoso y húmedo.

