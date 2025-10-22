Brownie sin harina ni azúcar: la receta fácil y deliciosa para cuidar tu dieta

El brownie es una de las recetas más clásicas de la gastronomía estadounidense, ideal para disfrutar como postre o merienda. Este bizcocho húmedo de chocolate nació en 1896, cuando un repostero olvidó añadir levadura a un pastel, dando origen a una preparación irresistible.
Su nombre proviene de un personaje de la mitología escocesa, un espíritu hogareño conocido como brownie que, según las leyendas, vive en las casas y ayuda con las tareas del hogar durante la noche, a cambio de un poco de comida (como miel o leche).
Es precisamente de ese personaje mitológico que el postre tomó su nombre, ya que el color marrón (brown) del bizcocho recordaba al tono con el que se solía representar a esos espíritus.
En esta versión, te enseñamos cómo preparar un brownie sin harina ni azúcar, una alternativa saludable y baja en calorías perfecta para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar al sabor. En lugar de los ingredientes tradicionales, usaremos harina de almendras y edulcorante, logrando una textura húmeda y un sabor intenso a chocolate.
Además, te compartimos otra receta sin chocolate, que se elabora con cacao en polvo y banana pisada o manzana rallada.
Recetas: brownie sin harina ni azúcar
- 200 gr. de chocolate sin azúcar y sin gluten para fundir
- 200 gr. de manteca light sin lactosa
- 3 huevos
- 1 cda. de stevia
- 50 ml. de leche de almendras
- 1 cucharada de aceite de oliva o coco
- 1 cdita. de esencia vainilla
- 70 gr. de harina de almendras
- 100 gr. de nueces (opcional)
Cómo preparar brownie saludable sin harina ni azúcar, paso a paso
- Primero, en una olla a fuego medio, derrite la manteca junto con el chocolate troceado sin dejar de remover. Reserva y deja atemperar.
- En un bowl, bate los huevos con el edulcorante, suma la leche, el aceite y la esencia de vainilla. Vuelve a batir.
- Añade el chocolate derretido a temperatura ambiente y bate nuevamente. Suma también la harina de almendras y vuelve a batir.
- Trocea las nueces y súmalas a la masa, mezclando con una espátula. Vierte la preparación en un molde rectangular, de silicona engrasado. También puede ser de aluminio.
- Para terminar, coloca algunas nueces por encima del brownie y, con el horno precalentado, hornea durante 20 minutos a 180 °C. Cocina entre 17 y 23 minutos, deja enfriar y sirve.
Trucos para que el brownie sin harina salga perfecto
- Usa chocolate de calidad: derrite el chocolate junto con la manteca y luego agrega a la preparación de huevos batidos con azúcar y esencia de vainilla.
- Engrasa bien el molde con manteca y harina: no usar aerosol ni margarina.
- Saca del horno un poco crudo, para que quede húmedo.
- Una vez listo, deja enfriar completamente antes de cortar.
Brownie saludable con pocos ingredientes: sin harina ni azúcar
Esta es mi receta saludable del brownie exprés en el microondas:
Ingredientes:
- 1 huevo
- 2 cucharadas de cacao amargo en polvo
- 1 sobre de stevia
- 1 banana pisada (puede ser manzana rallada)
- 1/2 cucharadita de polvo de hornear
- Nueces picadas (opcional)
Procedimiento:
- Primero, pisa la banana con un tenedor hasta formar un puré.
- Luego, en un bowl apto para microondas, mezcla un huevo con la banana, el cacao amargo, el polvo de hornear y la stevia.
- Mezcla bien todos los ingredientes y agrega las nueces picadas.
- Cocina el brownie saludable en el microondas durante 4 minutos o hasta que quede esponjoso y húmedo.