"El día en minutos": otro robo nocturno en un conocido café y el pedido político por Temu y Shein

En el plano económico, los mercados mostraron optimismo. El riesgo país se mantuvo por debajo de los 600 puntos, cayendo 0,20% hasta 598, su nivel más bajo desde enero según JP Morgan. El S&P Merval subió 0,22%, con acciones como Sociedad Comercial del Plata escalando 14,12%, impulsadas por el nuevo contexto político.

En paralelo, el diputado Miguel Ángel Pichetto propuso un arancel del 30% a las importaciones de plataformas como Shein y Temu, que —según él— “destruyen la producción nacional” y compiten de forma desleal al reemplazar mano de obra local por china.

En Mendoza, la Cámara de Diputados debate el Presupuesto 2026 junto con las leyes de Avalúo e Impositiva. El Gobierno provincial busca autorización para tomar nueva deuda y refinanciar vencimientos, destinando los fondos a obras como la ampliación del Metrotranvía y el Tren de Cercanías del Este, por $140.000 millones y $100.000 millones respectivamente. Parte de la oposición ya confirmó su apoyo.

Además, el Senado dio media sanción a una ley que prohíbe que condenados por delitos sexuales o de violencia de género trabajen con menores. En el ámbito policial, dos hermanos fueron imputados por tentativa de homicidio tras un incendio en la Cuarta Sección, y el café "Bastante" sufrió un nuevo robo con rotura de vidriera.

