“El día en minutos” es el pódcast informativo de Diario UNO que reúne lo más importante de Mendoza y el mundo en un formato ágil y accesible. Una manera práctica de mantenerte informado todos los días.
"El día en minutos": otro robo nocturno en un conocido café y el pedido político por Temu y Shein
Mitad de semana y la información no se detiene. “El día en minutos” te cuenta lo más importante de Mendoza y el mundo, rápido y claro
Un paro nacional de tres días comenzó en las universidades nacionales, convocado por gremios docentes y no docentes con el apoyo de la Federación Universitaria Argentina (FUA). Reclaman la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente sancionada, y una recomposición salarial. Denuncian además el “vaciamiento” de la educación pública.
La ley fue promulgada a fines de octubre, pero el Gobierno de Javier Milei postergó su aplicación hasta definir las fuentes de financiamiento, algo que los gremios consideran inconstitucional. Ante esto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) anunció que pedirá su plena vigencia por la vía judicial.
En el plano económico, los mercados mostraron optimismo. El riesgo país se mantuvo por debajo de los 600 puntos, cayendo 0,20% hasta 598, su nivel más bajo desde enero según JP Morgan. El S&P Merval subió 0,22%, con acciones como Sociedad Comercial del Plata escalando 14,12%, impulsadas por el nuevo contexto político.
En paralelo, el diputado Miguel Ángel Pichetto propuso un arancel del 30% a las importaciones de plataformas como Shein y Temu, que —según él— “destruyen la producción nacional” y compiten de forma desleal al reemplazar mano de obra local por china.
En Mendoza, la Cámara de Diputados debate el Presupuesto 2026 junto con las leyes de Avalúo e Impositiva. El Gobierno provincial busca autorización para tomar nueva deuda y refinanciar vencimientos, destinando los fondos a obras como la ampliación del Metrotranvía y el Tren de Cercanías del Este, por $140.000 millones y $100.000 millones respectivamente. Parte de la oposición ya confirmó su apoyo.
Además, el Senado dio media sanción a una ley que prohíbe que condenados por delitos sexuales o de violencia de género trabajen con menores. En el ámbito policial, dos hermanos fueron imputados por tentativa de homicidio tras un incendio en la Cuarta Sección, y el café "Bastante" sufrió un nuevo robo con rotura de vidriera.
Con un formato ágil, claro y accesible, es ideal para informarte rápido estés donde estés. Este contenido fue desarrollado con IA, basado en noticias elaboradas por periodistas de Diario UNO y revisadas por el equipo editorial. El audio fue generado con Notebook LM.