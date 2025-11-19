“El día en minutos” vuelve con un nuevo episodio del pódcast de Diario UNO que reúne las noticias más importantes de Mendoza y el mundo. Con un formato breve, dinámico y fácil de escuchar, es la herramienta ideal para mantenerte informado donde quiera que estés.
"El día en minutos": avances en la investigación por la nena abusada, más Covid y un crimen en San Rafael
Mitad de semana y seguimos bien informados. “El día en minutos” te acerca lo más destacado de Mendoza y del mundo con un resumen claro y directo
En el ámbito económico, ARCA dispuso cortar el débito automático de monotributistas, autónomos y personal de casas particulares cuando haya cuatro rechazos consecutivos, para reducir costos por operaciones fallidas. A nivel nacional, el Gobierno eliminó las retenciones al petróleo convencional, llevando la alícuota del 8% al 0%, un fuerte incentivo para provincias productoras como Mendoza. Esto se suma al esquema de regalías diferenciales que ya generó más de U$S 81 millones en inversiones. Además, una delegación de empresarios de Alberta, Canadá, visitó la provincia para evaluar oportunidades en energía y minería.
En el ámbito político y judicial, el Tribunal Oral Federal 2 dispuso el decomiso de 122 bienes de Cristina Kirchner y otros condenados en la Causa Vialidad, por un total actualizado de $684.990 millones. En Mendoza, se oficializaron cesantías a empleados estatales por ausencias reiteradas y graves incumplimientos, como un inspector del EMOP con 71 inasistencias injustificadas en tres meses.
En policiales y salud, el Boletín Epidemiológico Nacional alertó que el Covid volvió a ser el virus respiratorio de mayor circulación en el país, con una positividad del 24%, mientras Formosa recomendó retomar medidas de prevención. También se reportó un aumento del 20,5% en casos de sífilis respecto de 2024.
En Mendoza, una alumna de 9 años ratificó haber sufrido abuso sexual por parte de un obrero en la escuela Lemos, con siete trabajadores bajo investigación. En San Rafael, un hombre de 37 años fue asesinado de un tiro en la cabeza tras una pelea y dos personas quedaron detenidas.
Este contenido fue realizado con apoyo de inteligencia artificial (IA) a partir de noticias producidas por periodistas de Diario UNO y supervisadas por el equipo editorial. El audio fue creado con Notebook LM, tecnología que utiliza IA para generar voces naturales.