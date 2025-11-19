"El día en minutos": avances en la investigación por la nena abusada, más Covid y un crimen en San Rafael

Embed

En el ámbito económico, ARCA dispuso cortar el débito automático de monotributistas, autónomos y personal de casas particulares cuando haya cuatro rechazos consecutivos, para reducir costos por operaciones fallidas. A nivel nacional, el Gobierno eliminó las retenciones al petróleo convencional, llevando la alícuota del 8% al 0%, un fuerte incentivo para provincias productoras como Mendoza. Esto se suma al esquema de regalías diferenciales que ya generó más de U$S 81 millones en inversiones. Además, una delegación de empresarios de Alberta, Canadá, visitó la provincia para evaluar oportunidades en energía y minería.

En el ámbito político y judicial, el Tribunal Oral Federal 2 dispuso el decomiso de 122 bienes de Cristina Kirchner y otros condenados en la Causa Vialidad, por un total actualizado de $684.990 millones. En Mendoza, se oficializaron cesantías a empleados estatales por ausencias reiteradas y graves incumplimientos, como un inspector del EMOP con 71 inasistencias injustificadas en tres meses.