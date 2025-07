Nahuel Ulariaga a corazón abierto: las cuatro lesiones, su resiliencia y el amor por Godoy Cruz

Ulariaga 2 Nahuel Ulariaga compartió una sentida charla en Radio Nihuil. Foto: Cristian Lozano/UNO.

Caerse y levantarse: las cuatro lesiones de Nahuel Ulariaga y el cambio en su manera de vivir

La primera vez que se rompió los ligamentos cruzados fue en su debut profesional contra Racing, el 27 de diciembre del 2020, el día en que marcó su primer tanto oficial con la camiseta de la primera de Godoy Cruz. “En el momento que me lesioné no pensé en nada. Era un contexto raro: no había gente porque era en pandemia; Diego Martínez me había subido de la Reserva y pasaron varios días hasta que debuté. Había ido al banco y no me había tocado. En ese contexto, la primera pelota que toco ese día termina en gol. Hasta ahí, soñado. Y después me pasa lo de la rodilla y en ese momento no puedo explicar lo que sentí. Me estaba sintiendo muy bien y estaba cómodo”, comenzó contando Nahuel Ulariaga en diálogo con Ovación 90.

Ulariaga horizontal.jpg El día del debut de Nahuel Ulariaga.

La segunda vez que sufrió dicha dolencia fue en un partido de Reserva en el 2021 cuando regresaba de su primera afección. Tras meses de recuperación, Ulariaga volvió a las canchas en el 2023 y tuvo el infortunio de jugar algunos partidos y luego volver a sufrir su tercera lesión ligamentaria producto de un choque en un encuentro ante Arsenal por la Liga Profesional. Comenzó una nueva recuperación que lo encontró de nuevo en cancha en el 2024.

En julio de ese año, el futbolista sintió un malestar en su rodilla izquierda y debió abandonar la práctica en el Predio de Alto Rendimiento de Godoy Cruz. Luego los estudios confirmaron una nueva ruptura de ligamentos cruzados de la que hoy se encuentra recuperado. “Son muy pocos los casos de tantas lesiones de rodilla. Uno piensa, a la primera lesión, ‘puede pasar’. A la segunda, ya no querés saber nada y así. Gracias a Dios, acá estoy feliz de volver a estar y sentirme jugador”, contó el jugador en Radio Nihuil.

ulariaga.jpg El delantero sufriói 4 lesiones de ligamentos cruzados.

Ante la adversidad, Nahuel Ulariaga mostró su mejor cara: la de una persona resliente que sale adelante con humildad y esfuerzo. De los avatares de la vida, el delantero sacó una enseñanza más que especial: “Lo que más rescato de todo esto es la experiencia y todo lo que he tenido que superar. Hoy soy completamente otra persona con el tema de las lesiones. Aprendí a disfrutar y darle importancia a muchas cosas que, capaz, si hoy estuviera jugando no las vería. Cada pasito se valora entonces de otra manera, se le da otra importancia”.

Después de todo lo vivido, Ulariaga deja un consejo: “A los chicos, que aprendan a valorar lo que tienen. El hecho de estar en Primera División y estar en el club que es una hermosura lo que se vive”.

Los sueños de Nahuel Ulariaga y su amor por Godoy Cruz

Tras una larga espera para poder volver a vestir la camiseta del Tomba, Nahuel Ulariaga se imagina el momento de volver a jugar en el Feliciano Gambarte y empezar a hacer goles. “Sueño con jugar en el Gambarte, hacer mi primer gol. Me acuesto a dormir todas las noches pensando en cada jugada, en cada momento”.

Ulariaga 4 Nahuel Ulariaga contó sobre su nueva manera de ver la vida tras las lesiones. Foto: Cristian Lozano/UNO.

Y los recuerdos vuelan a los sueños y aspiraciones de juveniles, y aquel deseo de pequeño de poder llegar un día a la Primera División. “Extraño mucho las épocas de inferiores en el club. Nos tocaba jugar en el Gambarte y fue una época en que hacía goles todos los fines de semana, salía goleador… Yo quiero volver a vivir esas cosas, pelear por eso. Si ya lo pude hacer, quiero volver a sentirme como me sentía en ese momento”.

Un Nahuel Ulariaga que desde inferiores se convirtió en promesa y empezó a recibir innumerables muestras de cariño que hasta el presente se mantienen. ¿Fue una presión o un mimo? Así lo contestó: “Era un mimo por cómo soy yo. Nunca me creí más que nadie por lo que me decía. Sabía dónde estaba y que había llegado al lugar porque la peleé. Cuando llegué de muy chico a Godoy Cruz me di cuenta lo que quería y de lo que podía llegar a ser. Estuve siempre enfocado, dejando muchas cosas de lado. Era un mimo por lo que todo uno deja y pelea. Y siempre fue lindo que la gente lo reconociera. Yo creo que no hice nada, o con lo poquito que hice, la gente me ha brindado mucho cariño y es increíble".

ulariaga inferiores Ulariaga jugando en el Gambarte en inferiores.

El delantero llegó a Godoy Cruz en el 2016 con 14 años. Oriundo de 25 de Mayo, Ulariaga se vino desde pequeño a la cantera del Tomba y fue testigo del crecimiento exponencial que tuvo la institución en todos estos años. "El club ha crecido en todos los aspectos, es increíble. Vas al predio, ahora está el colegio, los chicos se quedan a estudiar. Yo estaba en la pensión y estudiábamos de mañana y entrenábamos de tarde".

Y después de tanto tiempo y camino recorrido, solo tiene una palabra para definir al Tomba: "Amor. Siento que me demuestran cariño todo el tiempo por lo que pasé y eso me ayuda a mí a estar acá". Por eso su deseo está orientado a fortalecerse en lo físico y devolverle al club todo lo que le dio: "Quiero tratar de mantenerme bien físicamente y tratar de disfrutar de estar adentro del grupo, de los partidos. He aprendido a vivir las cosas de otra manera, no tanto con la presión que uno se pone y poder disfrutar".

Embed - Nahuel Ulariaga en una sentida charla en Radio Nihuil

Los chicos "de la casa" y la importancia del Gato Oldrá

La cantera de Godoy Cruz ha formado varios futbolistas que han aparecido en el plantel principal del elenco bodeguero. Algunos están y otros ya no; algunos otros también están próximos a emigrar. La nostalgia es visible para Nahuel Ulariaga en un mercado de pases en el que, después de tantos años, Bruno Leyes viajó rumbo al futbol mexicano y Gonzalo Ábrego está próximo a salir. "Compartimos mucho entre los chicos del club y entre todos hay un hermoso grupo. A Gonza (Ábrego) ya le tocó salir y volver, y ahora tenerlo entre nosotros es hermoso porque lo difsfrutamos. Y ahora que se fue el Negro (Bruno) Leyes fue muy fuerte. No pudo estar en el Gambarte porque se tuvo que ir. Vino a despedirse y, cuando nos dimos un abrazo, nos pusimos a llorar. Desde Reserva que venimos compartiendo con él y uno se pone contento por él pero se lo va a extrañar mucho".

inferiores godoy cruz Nahuel Ulariaga junto a Bruno Leyes y Gonzalo Ábrego en las inferiores de Godoy Cruz.

Con el Gato Oldrá el sentimiento fue similar y la importancia en la vida de Nahuel Ulariaga es de magnitud. "En el momento que nos dijo que se iba, fue fuerte. Ahora, que no lo tenemos en el día a día, se lo extraña. Él es muy importante en mi vida, me ha ayudado mucho. Cuando no era técnico también se daba cuenta de todo. Nos veía y sabía si estábamos bien o mal. Y nos llamaba y nos trataba de potenciar en la cancha y que estemos bien".

ulariaga y oldra El amor entre Nahuel Ulariaga y Oldrá.

Volver al Gambarte y el anhelo de la estrella en el escudo

El reestreno del Feliciano Gambarte fue más que especial para los "chicos de la casa" que se formaron en Godoy Cruz y llevan varios años vistiendo la camiseta bodeguera. Por eso, después de tanta espera, el deseo es de hacer de la Bodega una fortaleza. "Esperamos tanto tiempo lo del Gambarte que hoy ahí nos tenés que hacer muy fuerte. No nos puede ganar nadie. Es un desafío muy grande. Lo tenemos que transmitir la gente de la casa pero creo que todos estamos comprometidos. Estamos con ese deseo de saber que en casa no podemos perder, que tenemos que dejar la vida y nos tienen que pasar muy por arriba para que nos tiren".

En ese sentido, el sueño de la estrella es colectivo y Ulariaga así lo definió: "Lo único que le falta al club hoy es la estrellita y lo soñamos todos los días. Soñamos con que llegue ese momento y vamos a pelear para hacerlo".

La nota completa de Nahuel Ulariaga