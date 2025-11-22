Ovación a Messi en la goleada de Barcelona en su retorno al Camp Nou

Con esta victoria en su retorno a casa, el Culé trepó a lo más alto de la tabla de posiciones, con 31 puntos, y a la espera de lo que haga Real Madrid, que con un juego menos tiene la misma cantidad de puntos.

Los tantos, para la goleada del Barcelona, fueron convertidos por Robert Lewandowski, Ferran Torres, por duplicado y Fermín López Marín. La visita terminó con uno menos por la expulsión de Oihan Sancet.

Durante el transcurso del primer tiempo del encuentro, el elenco comandado por Hansi Flick desplegó una sólida estrategia ofensiva que sorprendió a las líneas defensivas de su rival.

Embed - PARTIDAZO DE YAMAL Y TRIUNFO DEL BARSA EN SU VUELTA AL CAMP NOU | Barcelona 4-0 Athletic | RESUMEN

A los cuatro minutos el polaco Robert Lewandowski soltó un disparo potente que descolocó al arquero Unai Simón. El segundo grito llegó en el tercer minuto de adición gracias a la conversión de Torres.

En el complemento, Barcelona saltó al verde césped con la misma intensidad. Al igual que en la primera etapa, el dueño de casa pegó en los momentos claves para quedarse con tres puntos más que importantes: López anotó a los tres minutos y Torres, cuando se cumplía el tiempo reglamentario.