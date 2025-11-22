Inicio Ovación Lionel Messi
Ovación a Messi en la goleada de Barcelona en su retorno al Camp Nou

Lionel Messi fue ovacionado en el partido que Barcelona le ganó a Atlético Bilbao. El Culé volvió a su estadio tras dos años y medio

Por Fabián Salamone [email protected]
Barcelona volvió a jugar en su estadio.

Luego de dos años y medio, y de una obra de 1.450 millones de euros que aún no está terminada, Barcelona volvió a jugar de local en el Camp Nou. El Culé le ganó 4-0 a Atlético Bilbao en un partido en el que Lionel Messi, uno de los máximos ídolos del club, fue ovacionado.

El mejor jugador del mundo estuvo hace poco recorriendo las instalaciones y expresó su deseo de volver al Blaugrana. Días más tarde, el público español le devolvió parte del cariño con diferentes ovaciones. Una de ellas cuando el reloj marcó los primeros diez minutos de juego.

Barcelona goleó en su retorno al Camp Nou

Barcelona goleó 4-0 a Atlético Bilbao en el Camp Nou, en el encuentro correspondiente a la decimotercera fecha del torneo de La Liga.

Con esta victoria en su retorno a casa, el Culé trepó a lo más alto de la tabla de posiciones, con 31 puntos, y a la espera de lo que haga Real Madrid, que con un juego menos tiene la misma cantidad de puntos.

Los tantos, para la goleada del Barcelona, fueron convertidos por Robert Lewandowski, Ferran Torres, por duplicado y Fermín López Marín. La visita terminó con uno menos por la expulsión de Oihan Sancet.

Durante el transcurso del primer tiempo del encuentro, el elenco comandado por Hansi Flick desplegó una sólida estrategia ofensiva que sorprendió a las líneas defensivas de su rival.

A los cuatro minutos el polaco Robert Lewandowski soltó un disparo potente que descolocó al arquero Unai Simón. El segundo grito llegó en el tercer minuto de adición gracias a la conversión de Torres.

En el complemento, Barcelona saltó al verde césped con la misma intensidad. Al igual que en la primera etapa, el dueño de casa pegó en los momentos claves para quedarse con tres puntos más que importantes: López anotó a los tres minutos y Torres, cuando se cumplía el tiempo reglamentario.

