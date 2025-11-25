Juan Agüero, el vecino de Buen Orden que creó una canción para su pueblo en vísperas de Vendimia

"En apenas cuatro o cinco días ya estaba la canción"

“Fue algo muy reciente —cuenta—. En apenas cuatro o cinco días ya estaba la canción. La idea era que fuera un homenaje, un regalo, algo que la gente del pueblo pudiera hacer suyo”. Sin buscar protagonismo ni méritos personales, su intención es clara: que Buen Orden tenga una identidad musical que lo represente, que suene en Vendimia, en los actos escolares, en los eventos del distrito, y que quede para siempre.

Juan habla siempre en plural. Dice nosotros, pensando en su equipo de trabajo y en la comunidad. Para él, todo lo que se hace, se hace para el pueblo y con el pueblo. Por eso sueña con que la canción algún día sea interpretada por un grupo folklórico local, o por músicos de la zona que sientan la letra tan propia como él la sintió al escribirla. “Siempre con el permiso de la gente de Buen Orden, por supuesto —aclara—. Esta canción es para ellos”.

Mientras tanto, ya están pensando en el próximo paso: el video. “Todavía no lo tenemos, porque fue todo muy rápido. Pero la idea es ir armándolo con imágenes de la gente, de la vendimia distrital, de las calles, de los lugares que nos representan”. No quiere un videoclip frío ni artificial; quiere uno con alma, donde aparezcan rostros conocidos, trabajadores, niños, familias y viñas que forman parte del paisaje cotidiano.

Detrás de su oficio de productor y locutor, Juan conserva una motivación profunda: la necesidad de cuidar y transmitir las raíces. “Siempre trabajamos por nuestro pueblo —dice—. Queremos que las nuevas generaciones sepan de dónde venimos, qué es la vendimia, qué significa el vino, por qué la cultura del trabajo es tan valiosa acá”.

juan aguero Juan conserva la necesidad de conservar y transmitir sus raíces.

Y es que Buen Orden tiene esa mezcla tan mendocina de esfuerzo, identidad y orgullo. Un distrito donde la vendimia no es una postal, sino una responsabilidad diaria; donde las manos que cosechan no salen en los folletos turísticos, pero sostienen la vida de toda una región. Allí, en ese rincón del Este mendocino, nació esta canción que hoy Juan comparte sin pretensiones, con la esperanza de que algún día suene en cada celebración, en cada escuela, en cada familia.

La canción se llama “Buen Orden, tierra que abraza”, y es exactamente eso: un abrazo a la comunidad. Un retrato sencillo y sentido de la vida entre viñas, del trabajo anónimo, del arraigo y de esa hospitalidad que los vecinos repiten como un sello propio.

“Espero que quien la escuche por primera vez la sienta suya —dice Juan—. Que Buen Orden la adopte, que la gente se emocione, que la quieran. Ese es el sueño”.

A continuación, la música y letra completa del tema dedicado al distrito.

“BUEN ORDEN, TIERRA QUE ABRAZA”

(Canción folklórica de proyección)

I

Pueblo de Buen Orden,

corazón de San Martín,

donde el sol nace temprano

y el trabajo no tiene fin.

Entre viñas que despiertan

va la gente a producir,

manos firmes, manos buenas,

que hacen grande este país.

Coro

Buen Orden, tierra que abraza,

productiva en su raíz.

Con las mejores uvas nace

el vino que te hace feliz.

Venite a conocer su gente,

su historia y su tradición…

que en Buen Orden siempre hay tiempo

pa’ abrirte el alma y el corazón.

II

Gente noble y emprendedora,

que levanta su lugar,

soñadores que en silencio

siembran futuro al pasar.

Entre calles polvorientas

y un cielo que sabe hablar,

vive un pueblo que te invita

a volver y regresar.

Coro

Buen Orden, tierra que abraza…

Puente

Si algún día vos llegaras

a estas tierras de ilusión,

vas a ver que aquí la vida

late fuerte en cada rincón.

Coro Final

Buen Orden, orgullo mendocino…