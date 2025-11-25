Nico Paz y su regreso al Real Madrid: cuánto pagará el club español para activar la cláusula

El club español activará la opción de recompra por el mediocampista argentino de 21 años, fijada en el traspaso que lo llevó al Como y, por €9 millones, repatriará a un futbolista que jugó 8 partidos (un gol) en el conjunto español, se destacó en la Serie A e incluso había despertado interés del Inter de Milán.

paz 2 Nico Paz jugó 8 partidos oficiales en el Real Madrid.

Si bien el entrenador Xabi Alonso había considerado que lo mejor era que Paz sumara minutos en Italia, el gran rendimiento del mediocampista bajo la conducción de Cesc Fábregas modificó los planes y ahora solo falta definir si la cláusula puede activarse en enero o habrá que esperar hasta junio. Lo cierto es que con el Mundial 2026 como meta, el mediocampista ya dio el sí para volver al Merengue.