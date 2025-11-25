Nico Paz y su regreso al Real Madrid: cuánto pagará el club español para activar la cláusula

Nicolás Paz recibió una noticia que podría potenciar sus chances de integrar la lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026 y es que regresará al Real Madrid.
El club español activará la opción de recompra por el mediocampista argentino de 21 años, fijada en el traspaso que lo llevó al Como y, por €9 millones, repatriará a un futbolista que jugó 8 partidos (un gol) en el conjunto español, se destacó en la Serie A e incluso había despertado interés del Inter de Milán.
Si bien el entrenador Xabi Alonso había considerado que lo mejor era que Paz sumara minutos en Italia, el gran rendimiento del mediocampista bajo la conducción de Cesc Fábregas modificó los planes y ahora solo falta definir si la cláusula puede activarse en enero o habrá que esperar hasta junio. Lo cierto es que con el Mundial 2026 como meta, el mediocampista ya dio el sí para volver al Merengue.
Con 13 partidos y 5 goles en lo que va de la temporada, el joven nacido en Tenerife pero con nacionalidad argentina por su padre (el ex defensor Pablo Paz) muestra evolución, versatilidad y una madurez táctica que lo posicionan como una pieza de recambio competitiva.
Además, el regreso de Paz marca un hecho histórico para el fútbol argentino, ya que compartirá plantel con Franco Mastantuono, algo que no ocurría desde hace más de 10 años, cuando Gonzalo Higuaín y Ángel Di María coincidieron entre 2010 y 2013.
De esta forma, el Real Madrid vuelve a confiar en el talento argentino y esta vez lo hace apostando por Paz y Mastantuono.