Los hermanos Perruzzi y sus mensajes a los hinchas de San Lorenzo tras ser eliminados del Torneo Clausura

Perruzzi

El mediocampista que formó parte de la Selección argentina Sub 20, indicó: "Llegamos hasta acá desde la unión, la fuerza del grupo y el enfoque en nuestros objetivos, incluso cuando alrededor todo parecía difícil".

"Orgulloso de este camino y sepan que dejamos absolutamente todo. Vamos por un gran 2026", dijo el futbolista de 20 años que debutó a mitad de año y disputó 21 encuentros oficiales.

Francisco Perruzzi: "Esperábamos llegar más lejos"

Francisco, el otro Perruzzi, regresó este año de un complicado paso por Grecia y resaltó: "Se termina un año en el que en lo personal no arrancó de la mejor manera y me tocó luchar mucho para volver a estar donde deseaba. Sin embargo, cumplí el sueño de jugar con mi hermano en un club tan grande como San Lorenzo".

"Sin dudas esperábamos llegar más lejos, pero a pesar de las trabas, este grupo grandioso luchó hasta el final", dijo con orgullo el volante de 24 años quien volvió al club y jugó 12 partidos.

Fran Perruzzi no quiso dejar de "Agradecerle a la gente que nos acompañó siempre y en cualquier lugar. Seguiremos trabajando para dejar a San Lorenzo donde se lo merece".