Los hermanos Perruzzi y sus mensajes a los hinchas de San Lorenzo tras ser eliminados del Torneo Clausura

Los hermanos Francisco e Ignacio Perruzzi utilizaron sus redes sociales para hacer un balance de la temporada de San Lorenzo horas después de la eliminación del Torneo Clausura en un partido polémico ante Central Córdoba, en Santiago del Estero.
Los mendocinos fueron parte importante de la meritoria campaña del Ciclón en medio de una severa crisis institucional y que terminó con el equipo clasificado a la Copa Sudamericana del año que viene.
Ignacio Perruzzi, una de las revelaciones de la temporada del fútbol argentino, expresó: "Gracias al hincha, a mis compañeros y a todo el staff por acompañarme en un año que nunca voy a olvidar. Debutar en Primera y poder compartir cancha con mi hermano en un club tan grande como San Lorenzo fue un sueño".
El mediocampista que formó parte de la Selección argentina Sub 20, indicó: "Llegamos hasta acá desde la unión, la fuerza del grupo y el enfoque en nuestros objetivos, incluso cuando alrededor todo parecía difícil".
"Orgulloso de este camino y sepan que dejamos absolutamente todo. Vamos por un gran 2026", dijo el futbolista de 20 años que debutó a mitad de año y disputó 21 encuentros oficiales.
Francisco, el otro Perruzzi, regresó este año de un complicado paso por Grecia y resaltó: "Se termina un año en el que en lo personal no arrancó de la mejor manera y me tocó luchar mucho para volver a estar donde deseaba. Sin embargo, cumplí el sueño de jugar con mi hermano en un club tan grande como San Lorenzo".
"Sin dudas esperábamos llegar más lejos, pero a pesar de las trabas, este grupo grandioso luchó hasta el final", dijo con orgullo el volante de 24 años quien volvió al club y jugó 12 partidos.
Fran Perruzzi no quiso dejar de "Agradecerle a la gente que nos acompañó siempre y en cualquier lugar. Seguiremos trabajando para dejar a San Lorenzo donde se lo merece".