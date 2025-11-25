El premio fomenta ciertos valores que a veces se pierden en el deporte más lindo de todos y es por eso que busca destacar a aquellas instituciones que se muestren comprometidas y de acuerdo con el Programa que contempla 11 puntos contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia.
Racing recibió un prestigioso premio en la previa del partido contra River
Desde el año 2021 se entrega el Premio Simon Wiesenthal 2025 y en esta ocasión decidieron entregárselo a Racing Club ya que fueron reconocidos por su compromiso en la lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación.
Se trata de una distinción que la otorga de manera conjunta por la Liga Profesional de Fútbol y el Centro Simon Wiesenthal (CSW). El galardón puede poner en valor las actitudes positivas de un jugador, equipo o cuerpo técnico que mejor represente los valores de respeto e inclusión en el deporte.
En esta oportunidad fue Racing quien implementó el Programa de 11 Puntos contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia del Centro Wiesenthal, cuyo objetivo es erradicar estas problemáticas del ámbito deportivo.
La voz de quienes distinguieron a Racing con un premio profundamente valorado
El director del Centro Wiesenthal para América Latina, el doctor Ariel Gelblung, explicó el por qué de la elección de Racing: "El club comenzó a instrumentar medidas dirigidas a que los socios que quieren acceder al estadio deben asumir la responsabilidad de no formar parte de actos discriminatorios, y en caso de no cumplir, a hacerse cargo de los daños que su actitud genere perjudicando al club".
Además, el director asistente del CSW, el doctor Dario Pendzik, agregó: "El club premiado ya instrumenta medidas dirigidas a custodiar las inmediaciones de sus instalaciones y evitar pintadas racistas, velar por la igualdad de trato a socios, proveedores y empleados".
