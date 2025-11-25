Racing recibió un prestigioso premio en la previa del partido contra River

Se trata de una distinción que la otorga de manera conjunta por la Liga Profesional de Fútbol y el Centro Simon Wiesenthal (CSW). El galardón puede poner en valor las actitudes positivas de un jugador, equipo o cuerpo técnico que mejor represente los valores de respeto e inclusión en el deporte.

En esta oportunidad fue Racing quien implementó el Programa de 11 Puntos contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia del Centro Wiesenthal, cuyo objetivo es erradicar estas problemáticas del ámbito deportivo.

Premio a Racing Racing fue premiado por su gran compromiso en la lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación.

La voz de quienes distinguieron a Racing con un premio profundamente valorado

El director del Centro Wiesenthal para América Latina, el doctor Ariel Gelblung, explicó el por qué de la elección de Racing: "El club comenzó a instrumentar medidas dirigidas a que los socios que quieren acceder al estadio deben asumir la responsabilidad de no formar parte de actos discriminatorios, y en caso de no cumplir, a hacerse cargo de los daños que su actitud genere perjudicando al club".

Además, el director asistente del CSW, el doctor Dario Pendzik, agregó: "El club premiado ya instrumenta medidas dirigidas a custodiar las inmediaciones de sus instalaciones y evitar pintadas racistas, velar por la igualdad de trato a socios, proveedores y empleados".

Premio a Racing Racing le dio una camiseta con el apellido Wiesenthal en su espalda.

Cuándo vuelve a jugar Racing por los cuartos de final del Torneo Clausura

Sábado 29/11

Central Córdoba vs. Estudiantes

Domingo 30/11

Boca vs. Argentinos Juniors

Lunes 1/12

Barracas Central vs. Gimnasia La Plata

Racing vs. Lanús o Tigre (juegan este miércoles)

Faltan definir los horarios con las autoridades de seguridad.