Inicio Ovación Fútbol Racing Club
Aplausos Imperiales

Racing recibió un prestigioso premio en la previa del partido contra River

En la previa del partido entre Racing y River, la Academia recibió un valioso premio que despertó el aplauso de todos

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Racing recibió una valiosa distinción. 

Racing recibió una valiosa distinción. 

El fútbol argentino está convulsionado por el trofeo que la AFA le entregó a Rosario Central al ser el equipo que obtuvo más puntos en el año; sin embargo, en este caso, la situación es diferente. Es que Racing Club recibió una distinción que fue muy aplaudida en la previa del partido contra River Plate por los octavos de final.

El premio fomenta ciertos valores que a veces se pierden en el deporte más lindo de todos y es por eso que busca destacar a aquellas instituciones que se muestren comprometidas y de acuerdo con el Programa que contempla 11 puntos contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia.

Racing recibió un prestigioso premio en la previa del partido contra River

Desde el año 2021 se entrega el Premio Simon Wiesenthal 2025 y en esta ocasión decidieron entregárselo a Racing Club ya que fueron reconocidos por su compromiso en la lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación.

Se trata de una distinción que la otorga de manera conjunta por la Liga Profesional de Fútbol y el Centro Simon Wiesenthal (CSW). El galardón puede poner en valor las actitudes positivas de un jugador, equipo o cuerpo técnico que mejor represente los valores de respeto e inclusión en el deporte.

En esta oportunidad fue Racing quien implementó el Programa de 11 Puntos contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia del Centro Wiesenthal, cuyo objetivo es erradicar estas problemáticas del ámbito deportivo.

Premio a Racing
Racing fue premiado por su gran compromiso en la lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminaci&oacute;n.

Racing fue premiado por su gran compromiso en la lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación.

La voz de quienes distinguieron a Racing con un premio profundamente valorado

El director del Centro Wiesenthal para América Latina, el doctor Ariel Gelblung, explicó el por qué de la elección de Racing: "El club comenzó a instrumentar medidas dirigidas a que los socios que quieren acceder al estadio deben asumir la responsabilidad de no formar parte de actos discriminatorios, y en caso de no cumplir, a hacerse cargo de los daños que su actitud genere perjudicando al club".

Además, el director asistente del CSW, el doctor Dario Pendzik, agregó: "El club premiado ya instrumenta medidas dirigidas a custodiar las inmediaciones de sus instalaciones y evitar pintadas racistas, velar por la igualdad de trato a socios, proveedores y empleados".

Premio a Racing
Racing le dio una camiseta con el apellido Wiesenthal en su espalda.

Racing le dio una camiseta con el apellido Wiesenthal en su espalda.

Cuándo vuelve a jugar Racing por los cuartos de final del Torneo Clausura

Sábado 29/11

  • Central Córdoba vs. Estudiantes

Domingo 30/11

  • Boca vs. Argentinos Juniors

Lunes 1/12

  • Barracas Central vs. Gimnasia La Plata
  • Racing vs. Lanús o Tigre (juegan este miércoles)

Faltan definir los horarios con las autoridades de seguridad.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas