Qué tiene que pasar para que River clasifique a la próxima Copa Libertadores

Tabla Anual En la tabla anual River quedó cuarto.

Ante la caída de Rosario Central en octavos de final contra Estudiantes, ahora la Banda debe cruzar los dedos para que el campeón del Torneo Clausura sea alguno de los dos equipos que continúan en competencia: el Xeneize o el Bicho.

Las posibilidades disminuirán significativamente ya que los dos equipos mencionados se enfrentarán en cuartos de final teniendo como escenario a La Bombonera el domingo 30 de noviembre a partir de las 14.

Playoffs Para que River clasifique al Repechaje de la Copa Libertadores debe campeonar Boca o Argentinos.

Y hay otra oportunidad más para que River juegue la Copa Libertadores

Lanús se impuso en la final de la Copa Sudamericana y, de esta manera, si llega a consagrarse en el Torneo Clausura liberará un cupo en la Tabla Anual que será asignado para River. Así lo indica el artículo 27.10 del Reglamento de la Liga Profesional: "Si un equipo argentino resultara Campeón de la Copa Conmebol Sudamericana 2025, el mismo obtendrá una plaza adicional a la Copa Conmebol Libertadores 2026".

"Si este equipo ganador de la Copa Conmebol Sudamericana 2025, ya ocupara alguna de las posiciones clasificatorias previstas en los artículos 27.1., 27.2., 27.4., 27.5. o 27.6., su lugar será ocupado por el siguiente equipo mejor ubicado de la Tabla General de Posiciones 2025 (artículo 24), según corresponda, produciéndose el reordenamiento de Posiciones en las plazas de la Copa Conmebol Libertadores 2026 de acuerdo a la reglamentación aquí aludida, hasta cubrir la totalidad de las mismas (incluidas la Copa Conmebol Libertadores 2026 y Sudamericana 2026)", explica el reglamento.

En caso que no salga campeón ni Boca, ni Argentinos, ni Lanús, River quedará afuera del certamen internacional por primera vez en doce años.