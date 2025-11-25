River Plate perdió la última chance de clasificar a la próxima Copa Libertadores dependiendo de sí mismo cuando cayó frente a Racing Club en los octavos de final del Torneo Clausura. Por más que lograron dar vuelta el encuentro y daba la sensación que la épica era posible, los de Gustavo Costas se quedaron con la llave.
Ahora deberá depender de otros tres equipos quienes deben salir campeones para que el Millo, al menos, pueda participar de la Pre Libertadores.
Qué tiene que pasar para que River clasifique a la próxima Copa Libertadores
Ahora River no puede ser campeón, única manera de clasificar al certamen internacional por sus propios medios, y tendrá de depender de otras alternativas teniendo en cuenta que el objetivo es que se libere un cupo en la tabla anual. Allí el Millo quedó en el cuarto puesto detrás de Rosario Central, Boca juniors y Argentinos Juniors.
Ante la caída de Rosario Central en octavos de final contra Estudiantes, ahora la Banda debe cruzar los dedos para que el campeón del Torneo Clausura sea alguno de los dos equipos que continúan en competencia: el Xeneize o el Bicho.
Las posibilidades disminuirán significativamente ya que los dos equipos mencionados se enfrentarán en cuartos de final teniendo como escenario a La Bombonera el domingo 30 de noviembre a partir de las 14.
Y hay otra oportunidad más para que River juegue la Copa Libertadores
Lanús se impuso en la final de la Copa Sudamericana y, de esta manera, si llega a consagrarse en el Torneo Clausura liberará un cupo en la Tabla Anual que será asignado para River. Así lo indica el artículo 27.10 del Reglamento de la Liga Profesional: "Si un equipo argentino resultara Campeón de la Copa Conmebol Sudamericana 2025, el mismo obtendrá una plaza adicional a la Copa Conmebol Libertadores 2026".
"Si este equipo ganador de la Copa Conmebol Sudamericana 2025, ya ocupara alguna de las posiciones clasificatorias previstas en los artículos 27.1., 27.2., 27.4., 27.5. o 27.6., su lugar será ocupado por el siguiente equipo mejor ubicado de la Tabla General de Posiciones 2025 (artículo 24), según corresponda, produciéndose el reordenamiento de Posiciones en las plazas de la Copa Conmebol Libertadores 2026 de acuerdo a la reglamentación aquí aludida, hasta cubrir la totalidad de las mismas (incluidas la Copa Conmebol Libertadores 2026 y Sudamericana 2026)", explica el reglamento.
En caso que no salga campeón ni Boca, ni Argentinos, ni Lanús, River quedará afuera del certamen internacional por primera vez en doce años.