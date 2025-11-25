Futbolistas Argentinos Agremiados se sumó a la polémica por el pasillo de espaldas que hizo Estudiantes

Con un corte muy "oficialista", el secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), dio a conocer un comunicado con su firma. Sergio Marchi, fijó una postura crítica respecto del pasillo donde los jugadores de Estudiantes de La Plata recibieron de espaldas al plantel de Rosario Central, designado en la previa campeón del año por la AFA.
El pasado domingo, antes del partido por los octavos de final del Torneo Clausura, Estudiantes hizo el pasillo de honor para recibir a su rival, Rosario Central, pero a modo de protesta, lo hizo volviendo la espalda cuando salieron del túnel los campeones designados inesperadamente unos días antes por AFA. Esta protesta encontró varias adhesiones en el ambiente del fútbol argentino.
Futbolistas Argentinos Agremiados y un comunicado "oficialista"
En el texto difundido públicamente, Agremiados destacó que la competencia actual viene mostrando “señales muy positivas” en términos de competitividad, interés sostenido, buena conducta y crecimiento general del fútbol argentino.
En ese marco, advirtió que episodios como el ocurrido en Rosario Central “opacan, aunque sea momentáneamente, el valor de lo que se construye diariamente entre todos”, remarcando la necesidad de preservar el respeto y la caballerosidad entre futbolistas más allá de las rivalidades.
FAA fue contundente al afirmar que los usos y las costumbres del deporte indican que todo homenaje “debe realizarse de frente”, y que dar la espalda “desvirtúa ese momento” y puede transmitir un mensaje equívoco que no colabora con la construcción de un ambiente respetuoso. Al mismo tiempo, el sindicato reiteró su compromiso con la paz, el juego limpio y la reflexión sobre cada acto dentro y fuera del campo de juego.
El comunicado aparece en medio de una fuerte polémica derivada de la decisión de la AFA de crear un título honorífico de “Campeón de Liga” para Rosario Central por haber sido el equipo con más puntos en la tabla anual.
La polémica por la creación del Campeón de Liga en pleno torneo
En respuesta, los jugadores del equipo platense cumplieron la instrucción, aunque de espaldas, en la previa del duelo por los octavos de final del Clausura.
Tras ese encuentro en el que Estudiantes derrotó 1-0 a Central y avanzó a cuartos de final, el árbitro Pablo Dóvalo confirmó que elevó un informe al Tribunal de Disciplina debido a que el protocolo establecido por la AFA “no se cumplió de la manera indicada”.
Además, la AFA le dio 48 horas al plantel de Estudiantes de La Plata para retractarse y también se dió a conocer que falsificaron un documento de febrero para perjudicar al conjunto de La Plata.