Para Elon Musk, trabajar en el futuro será simplemente un "pasatiempo" para pocos

Comparó el futuro laboral con tener un hobby relajado. Fue muy gráfico al explicarlo: “Quien quiera trabajar, lo hará por gusto, como quien cultiva un huerto”. Así, el trabajo deja de ser esa carga pesada para pagar facturas y se vuelve una opción personal.

Hubo testigos importantes de estas palabras durante el Foro de Inversión Estados Unidos–Arabia Saudita. Allí, Elon Musk debatió con Jensen Huang y el príncipe heredero Mohammed bin Salman sobre cómo estas novedades afectan a la economía de todo el planeta.

Huang, la cabeza de NVIDIA, aportó su propia perspectiva sobre la infraestructura digital. Explicó que la inteligencia artificial funciona hoy como la electricidad en el siglo pasado y confirmó planes enormes para construir centros de datos que soporten esta nueva era.

Por qué no todos están de acuerdo con Elon Musk

tesla-elon-musk-efe-3

No todos ven el destino del trabajo humano de la misma forma. Para Huang, los empleos cambian pero no desaparecen; usó de ejemplo a los radiólogos, que ahora rinden más porque tienen mejores herramientas digitales para ayudar en sus diagnósticos.

También se mencionaron casos prácticos que ya ocurren hoy en día. El príncipe saudí contó cómo usan la inteligencia artificial para crear materiales que atrapan carbono o nanorrobots médicos, lo que demuestra que los beneficios tocan la vida real.

Mirar al cielo es otra costumbre de Elon Musk. El magnate aseguró que pronto saldrá más barato procesar datos en órbita, donde se puede aprovechar la energía solar a lo grande y usar el frío del espacio para refrigerar los equipos.