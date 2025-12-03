Cómo debe ser la decoración de casa en 2026 para tener un año marcado por la riqueza y el dinero

Feng Shui: así deberás decorar tu casa en 2026 para atraer dinero y riqueza

En este marco, la filosofía asiática de origen taoísta sostiene que la clave del crecimiento financiero dependerá de la disposición y orientación de los elementos que tenemos en casa, algo que ayudará a promover el bienestar y el acercamiento a oportunidades laborales. En otro orden de las palabras, el Feng Shui nos invita a estimular las condiciones para promover mayor bienestar y el acercamiento a las oportunidades de trabajo que resulta en dinero.

decoracion hogar Descubrí cómo tiene que ser la decoración de tu hogar en 2026.

Para lograr este objetivo en 2026, la clave reside en entender la influencia de los colores. Los especialistas en Feng Shui explican que las tendencias energéticas que rigen el ambiente cambian en ciclos de veinte años y para el periodo que rige desde 2024 y se extiende hasta 2044, la energía dominante está asociada al elemento fuego, cuyo color principal representante es el rojo.