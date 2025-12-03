La búsqueda de la prosperidad y la estabilidad financiera es un objetivo que gran parte de nosotros nos proponemos en la antesala de un nuevo año. Aunque, más allá de la planificación y de los esfuerzos propios, el éxito en la riqueza y el dinero comenzará en la armonización del hogar y su correcta decoración, según el Feng Shui.
Cómo debe ser la decoración de casa en 2026 para tener un año marcado por la riqueza y el dinero
Según el Feng Shui, debemos respetar algunas pautas en la decoración del hogar si buscamos atraer vibras vinculadas al dinero y la riqueza
Feng Shui: así deberás decorar tu casa en 2026 para atraer dinero y riqueza
En este marco, la filosofía asiática de origen taoísta sostiene que la clave del crecimiento financiero dependerá de la disposición y orientación de los elementos que tenemos en casa, algo que ayudará a promover el bienestar y el acercamiento a oportunidades laborales. En otro orden de las palabras, el Feng Shui nos invita a estimular las condiciones para promover mayor bienestar y el acercamiento a las oportunidades de trabajo que resulta en dinero.
Para lograr este objetivo en 2026, la clave reside en entender la influencia de los colores. Los especialistas en Feng Shui explican que las tendencias energéticas que rigen el ambiente cambian en ciclos de veinte años y para el periodo que rige desde 2024 y se extiende hasta 2044, la energía dominante está asociada al elemento fuego, cuyo color principal representante es el rojo.
Este tono, que también incluye los naranjas y rosas, está directamente ligado a la vitalidad, la alegría y la estimulación de la energía activa en el hogar, lo cual puede redundar en una mayor productividad personal.
Esto no quiere decir que debamos pintar techos y paredes de color rojo, sino que podemos agregar elementos de decoración que tengan los tonos cromáticos vinculados al fuego, tales como cuadros, alfombras y hasta plantas florales.
En complemento, si buscamos atraer riqueza y dinero en 2026, el Feng Shui recomienda mantener los espacios ordenados, bien iluminados y limpios para asegurar que la energía que circule en casa siempre se mantenga activa y fluida.
En simultáneo, es menester estimular la llegada de nuevas oportunidades permitiendo el ingreso constante de luz solar y viento a la casa, garantizando que el espacio esté oxigenado y sea más vital.