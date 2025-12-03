Adiós a los cuadros torcidos en casa: la tecnología ideal para lograr una decoración perfecta

Cuenta con un diseño que combina láser, metro digital y una potente bomba de vacío que se adhiere a distintas superficies. De esta manera, lograrás resultados perfeccionistas en cada rincón de tu casa.

Esta tecnología funciona como un dispositivo antigravedad. Gracias a su sistema de succión con 55.000 Pa (kilopascales), se fija en paredes, techos o vidrios sin riesgo de caerse.

Una vez colocado, el kit proyecta líneas horizontales y verticales con un láser de gran alcance que asegura que cada objeto de tu casa se ubique exactamente en su lugar.

Esta tecnología ayuda a decorar tu casa de manera perfecta.

Atraídos por el objetivo de olvidarse de los cuadros torcidos, miles de usuarios se han visto atraídos por esta nueva tendencia en decoración. ¿Te gustaría tenerlo en casa?

Otra funcionalidad y batería de larga duración

Esta tecnología cuenta con una pantalla táctil para visualizar cada ajuste en casa, así como también con una batería de larga duración. Sus sesiones pueden ser muy largas, ya que, en superficies lisas, ofrece hasta 12 horas de fijación continua.

Pero el elemento hace más que nivelar los cuadros de tu casa. Además de esto, mide distancias de hasta 50 metros con precisión milimétrica, para que puedas realizar tareas de manera más práctica y cómoda.