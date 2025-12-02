El átomo como aliado climático: el mundo necesita más energía limpia y estable

Uranio: la mayor densidad energética disponible para una matriz limpia

La primera ventaja ambiental de la energía nuclear es física: la enorme densidad energética que tiene el uranio: un gramo de uranio concentra millones de veces más energía que un gramo de carbón o gas. Un reactor de potencia necesita cantidades muy pequeñas de combustible para producir electricidad durante años. Eso reduce minería, transporte, emisiones asociadas y uso intensivo de materiales.

En un análisis desde el punto de vista ambiental, esta característica es crucial: menos extracción, menos territorio intervenido y menos infraestructura para producir grandes volúmenes de energía limpia.

El concepto técnico que resume esto es el balance energético de utilidad (EROEI): la relación entre la energía que se obtiene y la energía que se invierte en producirla. El uranio (procesado y utilizado en un reactor) tiene uno de los mejores EROEI del sistema energético.

Una de las fuentes con menor huella de carbono real

Las evaluaciones del IPCC muestran que la energía nuclear tiene una huella de carbono total comparable a la eólica e inferior a la de muchas tecnologías limpias cuando se analiza el ciclo completo de vida: minería, construcción, operación y desmantelamiento.

Su impacto ambiental directo es bajo porque:

No libera gases de efecto invernadero durante la generación.

Ocupa muy poco territorio por unidad de energía producida.

Requiere escasos materiales por kWh generado.

En un mundo que necesita energía limpia, y mucha, la densidad energética se convierte en un atributo ambiental central.

Renovables + nuclear: el camino más eficiente para reducir emisiones

El ambientalismo moderno ya no discute tecnologías sino resultados. La experiencia internacional muestra que la combinación más eficaz para desplazar hidrocarburos es:

Renovables, para aprovechar sus costos bajos y su disponibilidad natural.

Nuclear, para garantizar energía firme, continua y estable.

Esta complementariedad reduce la quema de gas en picos de demanda, baja emisiones y evita expandir infraestructura fósil.

Residuos nucleares: un problema controlado vs. un daño difuso

Pocas discusiones están tan distorsionadas como la de los residuos. La diferencia ambiental esencial es la siguiente: la industria nuclear mantiene sus residuos concentrados, trazados y aislados a perpetuidad, sin liberarlos al ambiente.

Es exactamente lo contrario del petróleo y el gas: sus residuos (CO, metano, óxidos de azufre, micropartículas) se dispersan en la atmósfera y los ecosistemas, generando un impacto global irreversible.

En cambio, los residuos nucleares:

Son de volumen muy reducido.

Están encapsulados, identificados y bajo monitoreo permanente

No circulan por el ambiente.

No generan efectos difusos sobre la salud o los ecosistemas.

Desde un punto de vista ambiental, un residuo que se controla siempre es mejor que un residuo que se dispersa.

Argentina: un aporte limpio que ya existe

Argentina opera tres centrales nucleares con niveles de seguridad reconocidos internacionalmente. El impacto ambiental positivo es concreto: millones de toneladas de emisiones evitadas y un aporte firme de energía limpia que reduce la dependencia de combustibles fósiles.

El país tiene además una cadena industrial ampliada: ingeniería, fabricación de combustibles, reguladores y conocimientos que permiten expandir el rol nuclear sin aumentar impactos.

En conclusión, la energía nuclear no busca reemplazar a las renovables; busca hacer posible un sistema energético limpio en un mundo que requiere cada vez más energía.

Su densidad energética, su baja huella de carbono, su mínimo uso de territorio y su sistema de residuos controlados la convierten en una herramienta ambiental indispensable.

En un planeta que necesita reducir emisiones aceleradamente, ignorar tecnologías limpias de alta potencia es un lujo que no podemos permitirnos.