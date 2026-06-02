En la gira de Cornejo por Londres, líderes globales posicionaron a Mendoza en el mapa energético mundial

Embed - Mendoza promociona en el mundo su potencial productivo, energético y minero

La necesidad de constituir alianzas

Brett subrayó que el contexto actual exige tejer alianzas estratégicas urgentes: “Esta oportunidad permite reconocer y fortalecer las relaciones entre Reino Unido y Argentina, pero también conocer el potencial que podemos lograr cuando gobiernos, industrias y sector privado colaboran”.

Para el referente internacional, la clave del éxito para concretar nuevos proyectos radica en la capacidad de la provincia para generar vínculos sólidos entre gobiernos, inversores, operadores y desarrolladores de políticas públicas.

alfredo cornejo en londres2 Alfredo Cornejo mostró nuevamente en Londres los beneficios de invertir en Mendoza. Foto: Gobierno de Mendoza

Además, la embajadora argentina en el Reino Unido, Mariana Plaza, reforzó esta mirada externa al señalar que "el país está alineando las condiciones necesarias para captar capitales extranjeros. En ese engranaje, Mendoza corre con una ventaja comparativa que los inversores globales miran con lupa: su estabilidad".

“Creemos que Argentina tiene lo que el mundo está buscando: recursos energéticos, minerales críticos, producción alimentaria y capital humano talentoso. En el caso de Mendoza, además, cuenta con un marco institucional muy sólido”, afirmó Plaza.

El abanico de oportunidades mendocinas para seducir a Londres

Durante las rondas de negocios y exposiciones, los líderes globales mostraron especial interés en la diversidad de la matriz que ofrece la provincia. El menú de inversiones presentado en Londres no se limitó a un solo sector, sino que desplegó un abanico estratégico:

Energías tradicionales y nuevas: proyectos de oil and gas conviviendo con desarrollos de energía fotovoltaica e hidroeléctrica.

proyectos de oil and gas conviviendo con desarrollos de energía fotovoltaica e hidroeléctrica. Soporte y logística: infraestructura clave y conectividad, dos demandas críticas para los operadores internacionales.

De este modo, la comitiva mendocina cerró una jornada clave en Londres, no solo llevando propuestas, sino que se quedó con la convicción de que los ojos del sector energético mundial ya están puestos en la provincia.

Cornejo presentó el desarrollo energético de Mendoza al destacar el crecimiento alcanzado durante los últimos años, especialmente en materia de energías renovables. “Mendoza ha hecho un gran esfuerzo en renovables en muy poco tiempo”, destacó.