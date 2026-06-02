En otro encuentro con potenciales inversores y líderes globales Alfredo Cornejo desarrolló el segundo día de actividades en Londres. Nuevamente el gobernador destacó la estabilidad de Mendoza y las oportunidades de inversión tal como lo había hecho en el inicio de esta misión en el Reino Unido.
En la gira de Cornejo por Londres, líderes globales posicionaron a Mendoza en el mapa energético mundial
El foro Energy Council se convirtió en el escenario donde Mendoza consolidó su proyección internacional. Segundo día de Cornejo del viaje a Europa
Lejos de ser una presentación protocolar más, la reunión de este martes dejó en claro cómo los principales actores globales del sector observan y valoran el potencial de la provincia de cara a la transición energética global. Al menos esa es la conclusión a la que llegaron los integrantes de la comitiva que encabeza el titular del Ejecutivo.
La definición más contundente de la jornada llegó de la mano de Luke Brett, Managing Director Americas de Energy Council. El empresario no ahorró elogios y aseguró de forma categórica que Mendoza ya ocupa un lugar relevante dentro del nuevo mapa energético global.
La necesidad de constituir alianzas
Brett subrayó que el contexto actual exige tejer alianzas estratégicas urgentes: “Esta oportunidad permite reconocer y fortalecer las relaciones entre Reino Unido y Argentina, pero también conocer el potencial que podemos lograr cuando gobiernos, industrias y sector privado colaboran”.
Para el referente internacional, la clave del éxito para concretar nuevos proyectos radica en la capacidad de la provincia para generar vínculos sólidos entre gobiernos, inversores, operadores y desarrolladores de políticas públicas.
Además, la embajadora argentina en el Reino Unido, Mariana Plaza, reforzó esta mirada externa al señalar que "el país está alineando las condiciones necesarias para captar capitales extranjeros. En ese engranaje, Mendoza corre con una ventaja comparativa que los inversores globales miran con lupa: su estabilidad".
“Creemos que Argentina tiene lo que el mundo está buscando: recursos energéticos, minerales críticos, producción alimentaria y capital humano talentoso. En el caso de Mendoza, además, cuenta con un marco institucional muy sólido”, afirmó Plaza.
El abanico de oportunidades mendocinas para seducir a Londres
Durante las rondas de negocios y exposiciones, los líderes globales mostraron especial interés en la diversidad de la matriz que ofrece la provincia. El menú de inversiones presentado en Londres no se limitó a un solo sector, sino que desplegó un abanico estratégico:
- Energías tradicionales y nuevas: proyectos de oil and gas conviviendo con desarrollos de energía fotovoltaica e hidroeléctrica.
- Soporte y logística: infraestructura clave y conectividad, dos demandas críticas para los operadores internacionales.
De este modo, la comitiva mendocina cerró una jornada clave en Londres, no solo llevando propuestas, sino que se quedó con la convicción de que los ojos del sector energético mundial ya están puestos en la provincia.
Cornejo presentó el desarrollo energético de Mendoza al destacar el crecimiento alcanzado durante los últimos años, especialmente en materia de energías renovables. “Mendoza ha hecho un gran esfuerzo en renovables en muy poco tiempo”, destacó.