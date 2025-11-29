MetaJurídico: la plataforma digital creada en Mendoza que utilizan abogados de todo el país

- Más de 1.600 usuarios de todo el país: estudios jurídicos, abogados, peritos y empresas que siguen el desarrollo de las causas judiciales.

- ¿Cuál es la ventaja?

- La plataforma MetaJurídico permite optimizar el tiempo de trabajo de los abogados y demás profesionales para dedicarlo a lo importante, como estudiar los casos y diseñar estrategias procesales en Derecho Laboral y daños y perjuicios, entre otras especialidades.

Abogados, tecnología y Derecho

Mariano Jaramillo confía plenamente en la automatización de ciertos procedimientos judiciales en favor de la eficacia y la urgencia para dedicarse a lo importante.

Él cambió su propio chip y junto con Pablo Szejpiacki -el Director de Tecnología (CTO) de MetaJurídico- apostaron a la tecnología del Derecho, dejando atrás aquellas gestiones que, según comprobó en su época de abogado junior, le quitaban tiempo tan valioso como irrecuperable. El futuro es hoy. También en el mundo de las leyes.

MetaJurídico-Mariano Jaramillo Mariano Jaramillo y Pablo Szejpiacki (el CTO de MetaJurídico) en la Feria Legaltech 2025 en el Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal. Gentileza

- ¿Qué operaciones pueden hacerse con MetaJurídico?

- Diversos procesos que históricamente se ejecutaban manualmente, como los cálculos de indemnizaciones y de liquidaciones por accidentes y despidos mediante los distintos tipos de tasas activas en los Tribunales de todo el país. Antes, esos cálculos se hacían de modo personalizado al igual que el seguimiento de los casos y de los expedientes. Ahora, gracias al trabajo automatizado de MetaJurídico, los abogados pueden invertir su tiempo en otras cuestiones profesionales más importantes.

Terminar con la rutina profesional, generalmente compuesta por tareas importantes pero muy tediosas, y el consecuente desgaste que eso genera: todo esto es lo que propone la plataforma virtual. Hasta la organización de la agenda de audiencias de los letrados en organismos como la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). "Mediante la IA, la plataforma virtual hace un trabajo procuración robótica mediante el cual revisa las notificaciones judiciales", explica Jaramillo.

Embed - Presentación de MetaJurídico en la Feria Legaltech 2025 del CPACF

La plataforma MetaJurídico está integrados con el portal del Poder Judicial de Mendoza y de otros poderes judiciales para agilizar la interacción: Poder Judicial de la Nación, Buenos Aires, San Luis -pronto Santa Fe- y organismos clave, como la SRT.

"La tecnología existe por el hombre y para el hombre", insiste Jaramillo para luego enfatizar que "así como en las plataformas de streaming, el Derecho también necesitaba cambiar el chip".

También en el proceso de respuesta a los clientes la plataforma es sumamente útil y eficaz: "Traduce el lenguaje técnico a lenguaje claro y ofrece un chatbot a través de WhatsApp para mantenerlos informados".

MetaJurídico Legaltech participó como patrocinador oro en los Premios Polo TIC Mendoza 2025 en la Bodega Chandón. "La estrategia legal impulsada por la tecnología es ahora el motor de la innovación, convirtiendo el uso de Legaltech en una ventaja competitiva definitiva para los profesionales", sostienen desde MetaJurídico.