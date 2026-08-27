Prevención Salud y Club Mendoza de Regatas sellan una alianza para promover el cuidado de la salud entre sus socios

A través de esta alianza, los miembros del club podrán acceder a descuentos exclusivos en los distintos planes de Prevención Salud, además de una amplia cartilla de prestadores y servicios pensados para responder a las necesidades de cada grupo familiar. La propuesta apunta a facilitar el acceso a cobertura médica de calidad, sumando alternativas que contribuyan al cuidado y la prevención.

Como complemento de este beneficio, Sancor Seguros también ofrecerá condiciones especiales para los socios de Regatas en coberturas de automotor y hogar. De esta manera, la iniciativa amplía la propuesta de valor para los asociados, incorporando beneficios relacionados tanto con la protección de la salud como con el resguardo del patrimonio familiar.

Club Mendoza de Regatas y Prevención Salud se unen para promover hábitos saludables.

Para facilitar el acceso a la información y brindar asesoramiento personalizado, asesores comerciales de Prevención Salud realizan guardias diarias en las instalaciones del club. Allí, los socios pueden conocer en detalle los diferentes planes disponibles, resolver consultas y obtener cotizaciones adaptadas a sus necesidades particulares de manera simple y ágil.

Desde ambas instituciones destacaron que este acuerdo refleja un compromiso conjunto con la promoción de hábitos saludables, el acceso a servicios de calidad y la generación de beneficios concretos para la comunidad. Asimismo, remarcaron la importancia de seguir construyendo espacios que contribuyan al bienestar integral de las personas, entendiendo que la salud y la actividad física son aspectos fundamentales para una mejor calidad de vida.

La iniciativa también cuenta con el respaldo y la participación de las distintas empresas que integran Grupo Sancor Seguros, sumando propuestas orientadas a acompañar a los socios en diferentes aspectos de su vida cotidiana. Esta integración permite acercar soluciones que abarcan desde la protección de la salud hasta coberturas vinculadas al hogar, el automotor y otras necesidades de las familias.

Con esta alianza, Club Mendoza de Regatas y Prevención Salud fortalecen una relación basada en valores compartidos y reafirman su apuesta por una comunidad más activa, saludable y protegida. El acuerdo representa una oportunidad para que los socios accedan a beneficios diferenciales y cuenten con más herramientas para cuidar su bienestar presente y futuro