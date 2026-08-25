Deutz-Fahr inauguró el nuevo concesionario oficial en Mendoza

Tecnología a la medida del suelo mendocino

En el marco de su apertura, los invitados pudieron conocer la completísima gama de tractores exhibida, pensada específicamente para las particularidades del oasis cuyano:

Especialistas Vitivinícolas y Fruteros: Se destacó el modelo 3045 , un tractor viñatero diseñado para acompañar con precisión todo el proceso de la viña, además de las líneas fruteras de 65F y 80.4F simple y doble tracción , indispensables para el trabajo en hileras angostas.

Se destacó el modelo , un tractor viñatero diseñado para acompañar con precisión todo el proceso de la viña, además de las líneas fruteras de , indispensables para el trabajo en hileras angostas. Línea de Baja Potencia para horticultura y pasturas: Equipos de 46 HP, 60 HP, 80 HP y 105 HP sin cabina, versátiles y eficientes, con toda la tecnología Alemana, procedentes de la India. “Palanqueros” robustos y de gran calidad.

Equipos de y sin cabina, versátiles y eficientes, con toda la tecnología Alemana, procedentes de la India. “Palanqueros” robustos y de gran calidad. Líneas Cabinadas y de Media y Alta Potencia: Modelos con cabina fabricados en Turquía de 125HP , e imponentes tractores de alta potencia importados directamente de Alemania, de 150 HP, 170 HP y 205 HP de potencia.

La marca presentó una gama de tractores adaptada a las necesidades de la región, desde vitivinícolas hasta alta potencia.

Servicio postventa sin interrupciones

Una de las mayores novedades presentadas es el riguroso compromiso con el servicio postventa, un aspecto crítico para la campaña agrícola. Provine Argentina cuenta con mecánicos certificados de fábrica y ofrece la posibilidad de realizar el servicio técnico directamente en finca o en sus talleres de Luján de Cuyo.

Asimismo, aseguran un stock permanente de repuestos originales de fábrica con tiempos de entrega de entre 24 y 36 horas. "El tractor tiene que trabajar y, cuando está en temporada, no puede parar de trabajar. Para eso estamos nosotros", explicaron.

Financiación única: canje por vino y uva

El anuncio más celebrado por los productores vitivinícolas fue la flexibilidad en las condiciones de pago. Más allá de las líneas bancarias tradicionales y la financiación propia, Provine Argentina implementó mecanismos sumamente novedosos adaptados a la realidad económica local, tales como la toma de vino por canje y la posibilidad de entregar uva como parte de pago durante la época de cosecha. A su vez tenemos una amplia línea de financiamiento a través de la toma de vehículos usados, líneas de financiación con la mayoría de los bancos y leasing privado.

El nuevo concesionario ya se encuentra operativo para recibir a todos los productores que deseen dar un salto tecnológico en sus fincas.