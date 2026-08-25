Deutz-Fahr inauguró el nuevo concesionario oficial en Mendoza

El sector productivo y agroindustrial de la región celebró un acontecimiento largamente esperado. Con un destacado marco de público, Provine Argentina inauguró formalmente las puertas de su nuevo concesionario oficial Deutz-Fahr en Mendoza. El flamante espacio, ubicado en Acceso Sur 2217, Pedriel (Luján de Cuyo), se vistió de gala para recibir a productores, empresarios, familia y amigos que acompañaron la concreción de este proyecto a largo plazo liderado por Carlos Cid.
"Estamos súper orgullosos de que una marca de nivel mundial nos haya elegido para representarlos en Mendoza y Cuyo. Este es un hito para la provincia. Deutz-Fahr es una marca icónica que acompañó históricamente a los productores en el salto tecnológico del caballo al tractor, y hoy vuelve con nueva tecnología pero la misma simpleza de operación que siempre destaco a la marca, y un respaldo postventa sumamente sólido", destacaron con emoción desde la firma.
El entendimiento de las necesidades de la tierra no es casualidad para los referentes del concesionario: "Somos la cuarta generación de productores vitivinícolas y bodegueros, así que sabemos perfectamente lo que es trabajar el campo y lo clave que es contar con una herramienta de calidad y trabajo confiable", expresaron, reforzando su fuerte vínculo con el productor local.
Tecnología a la medida del suelo mendocino
En el marco de su apertura, los invitados pudieron conocer la completísima gama de tractores exhibida, pensada específicamente para las particularidades del oasis cuyano:
- Especialistas Vitivinícolas y Fruteros: Se destacó el modelo 3045, un tractor viñatero diseñado para acompañar con precisión todo el proceso de la viña, además de las líneas fruteras de 65F y 80.4F simple y doble tracción, indispensables para el trabajo en hileras angostas.
- Línea de Baja Potencia para horticultura y pasturas: Equipos de 46 HP, 60 HP, 80 HP y 105 HP sin cabina, versátiles y eficientes, con toda la tecnología Alemana, procedentes de la India. “Palanqueros” robustos y de gran calidad.
- Líneas Cabinadas y de Media y Alta Potencia: Modelos con cabina fabricados en Turquía de 125HP , e imponentes tractores de alta potencia importados directamente de Alemania, de 150 HP, 170 HP y 205 HP de potencia.
Servicio postventa sin interrupciones
Una de las mayores novedades presentadas es el riguroso compromiso con el servicio postventa, un aspecto crítico para la campaña agrícola. Provine Argentina cuenta con mecánicos certificados de fábrica y ofrece la posibilidad de realizar el servicio técnico directamente en finca o en sus talleres de Luján de Cuyo.
Asimismo, aseguran un stock permanente de repuestos originales de fábrica con tiempos de entrega de entre 24 y 36 horas. "El tractor tiene que trabajar y, cuando está en temporada, no puede parar de trabajar. Para eso estamos nosotros", explicaron.
Financiación única: canje por vino y uva
El anuncio más celebrado por los productores vitivinícolas fue la flexibilidad en las condiciones de pago. Más allá de las líneas bancarias tradicionales y la financiación propia, Provine Argentina implementó mecanismos sumamente novedosos adaptados a la realidad económica local, tales como la toma de vino por canje y la posibilidad de entregar uva como parte de pago durante la época de cosecha. A su vez tenemos una amplia línea de financiamiento a través de la toma de vehículos usados, líneas de financiación con la mayoría de los bancos y leasing privado.
El nuevo concesionario ya se encuentra operativo para recibir a todos los productores que deseen dar un salto tecnológico en sus fincas.
En pocas palabras
- Deutz-Fahr: inauguró su nuevo concesionario oficial en Mendoza de la mano de Provine Argentina.
- Tecnología: presentó una gama de tractores adaptada a las necesidades de la región, desde vitivinícolas hasta alta potencia.
- Financiación: se destacaron opciones innovadoras como el canje por vino y uva, además de financiación bancaria y vehicular.