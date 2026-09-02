Ciclogénesis y frío polar en Argentina: granizo, ráfagas y derrumbe drástico de la temperatura

La Pampa y sur de Buenos Aires: Constituyen las primeras zonas en recibir el impacto del frente.

Constituyen las primeras zonas en recibir el impacto del frente. Centro de la provincia de Buenos Aires: Registrará un paulatino desmejoramiento con tormentas aisladas.

Registrará un paulatino desmejoramiento con tormentas aisladas. Norte bonaerense, AMBA y sur de Entre Ríos: La llegada de las precipitaciones y el pico de las ráfagas se concentrará entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves.

Invasión de aire polar y desplome de la temperatura

Una vez completado el paso del sistema frontal y la rotación del viento hacia el sector sudoeste, se abrirá el corredor para el ingreso directo de una masa de aire gélido de origen polar. Este fenómeno profundizará el descenso de la temperatura en gran parte de la Argentina a lo largo del fin de semana.

El frente de frío polar irrumpirá inicialmente por la Patagonia durante el viernes 4 de septiembre. Posteriormente, a lo largo del sábado 5 de septiembre, la masa helada alcanzará el centro y el norte del país, provocando un pronunciado derrumbe térmico que se potenciará con bajas sensaciones térmicas debido a la persistencia del viento.

El tiempo en Mendoza: del viento sur al pico del frío polar

En la provincia de Mendoza, el cambio de masa de aire se sentirá con fuerza desde el jueves, con ráfagas del sector sur y un posterior desplome en las marcas máximas hacia el fin de semana: