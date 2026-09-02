Un violento cambio en las condiciones atmosféricas comenzará a desplazarse sobre gran parte del territorio argentino. La combinación de un proceso de ciclogénesis de 48 horas con el posterior avance de una ola de frío polar generará tormentas fuertes, ráfagas de viento de hasta 63 km/h y un marcado derrumbe térmico a nivel nacional.
Ciclogénesis y frío polar en Argentina: granizo, ráfagas y derrumbe drástico de la temperatura
Un sistema frontal provocará 48 horas de inestabilidad severa en el centro del país antes del ingreso de una masa de aire gélido que desplomará las temperaturas durante el fin de semana.
Tormentas severas, granizo y ráfagas de 63 km/h
El desarrollo del sistema frontal traerá consigo fenómenos de variada intensidad con acumulados de agua que podrían alcanzar los 50 mm en áreas localizadas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantendrá bajo observación la formación de núcleos de tormenta con abundante actividad eléctrica, posible caída de granizo y fuertes ráfagas.
La inestabilidad avanzará de manera progresiva siguiendo un cronograma regional:
- La Pampa y sur de Buenos Aires: Constituyen las primeras zonas en recibir el impacto del frente.
- Centro de la provincia de Buenos Aires: Registrará un paulatino desmejoramiento con tormentas aisladas.
- Norte bonaerense, AMBA y sur de Entre Ríos: La llegada de las precipitaciones y el pico de las ráfagas se concentrará entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves.
Invasión de aire polar y desplome de la temperatura
Una vez completado el paso del sistema frontal y la rotación del viento hacia el sector sudoeste, se abrirá el corredor para el ingreso directo de una masa de aire gélido de origen polar. Este fenómeno profundizará el descenso de la temperatura en gran parte de la Argentina a lo largo del fin de semana.
El frente de frío polar irrumpirá inicialmente por la Patagonia durante el viernes 4 de septiembre. Posteriormente, a lo largo del sábado 5 de septiembre, la masa helada alcanzará el centro y el norte del país, provocando un pronunciado derrumbe térmico que se potenciará con bajas sensaciones térmicas debido a la persistencia del viento.
El tiempo en Mendoza: del viento sur al pico del frío polar
En la provincia de Mendoza, el cambio de masa de aire se sentirá con fuerza desde el jueves, con ráfagas del sector sur y un posterior desplome en las marcas máximas hacia el fin de semana:
- Jueves 3 de septiembre: Máxima de 18 °C y mínima de 9 °C. Viento del sector sur con ráfagas de 42 a 50 km/h durante la mañana.
- Viernes 4 de septiembre: Máxima de 18 °C y mínima de 7 °C, con cielo parcialmente nublado y viento moderado.
- Sábado 5 de septiembre: Ingreso pleno de la masa gélida. La máxima caerá a 12 °C y la mínima tocará los 2 °C, con viento persistente de entre 23 y 31 km/h.
- Domingo 6 de septiembre: Jornada de frío invernal. El termómetro apenas alcanzará los 7 °C de máxima con una mínima de 3 °C.
- Lunes 7 de septiembre: Comienza una paulatina recuperación por la tarde, alcanzando una máxima de 14 °C y una mínima de 4 °C.
- Martes 8 de septiembre: Ascenso térmico sostenido con cielo despejado a algo nublado. Máxima de 18 °C y mínima de 6 °C.
En pocas palabras
- Sistema frontal: Provocará 48 horas de inestabilidad severa con tormentas, granizo y ráfagas de hasta 63 km/h en el centro del país.
- Ola de frío polar: Ingresará a partir del viernes, provocando un marcado derrumbe térmico a nivel nacional.
- Mendoza: Experimentará un desplome de temperatura a partir del jueves, con mínimas de hasta 2 °C el sábado.