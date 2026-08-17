La expansión de la energía solar transformó grandes extensiones de terrenos agrícolas en espacios destinados a producir electricidad. Pero debajo de los paneles solares surgió un desafío: cómo mantener la salud del suelo y proteger la biodiversidad de estos terrenos.
Pusieron 40 ovejas a pastar bajo paneles solares y cambió la forma en que se produce la energía
La integración de 40 ovejas en el parque solar de Westmill optimiza el mantenimiento del terreno y beneficia la biodiversidad local
En el sur de Inglaterra, el parque solar de Westmill encontró una respuesta poco tecnológica. En lugar de depender del corte permanente de la vegetación o de herbicidas, incorporó 40 ovejas para pastorear alrededor de los paneles solares.
Un parque solar que funciona también como terreno para las ovejas
El método permitió controlar naturalmente el crecimiento de las plantas y, al mismo tiempo, mantener el terreno bajo un esquema de manejo más compatible con la naturaleza. Westmill está ubicado cerca de Watchfield, en la zona fronteriza entre Oxfordshire y Wiltshire. El objetivo es que la generación de energía solar no tenía por qué estar necesariamente enfrentada con la actividad agrícola y la conservación de la biodiversidad.
El pastoreo forma parte de ese modelo. Estos animales mantienen la vegetación a una altura controlada y ayudan a evitar que determinadas especies se apoderen del terreno. Esto permite conservar un ambiente en el que también pueden desarrollarse flores y otras plantas silvestres bajo los paneles solares.
El inesperado beneficio de los paneles
La diferencia está en la forma de manejar el espacio. En lugar de tratar toda la vegetación como un problema que debe eliminarse, el parque utiliza a los animales como parte del mantenimiento del terreno.
La relación terminó siendo beneficiosa en ambos sentidos. Mientras las ovejas ayudan a mantener despejado el terreno alrededor de las instalaciones, los propios paneles solares les proporcionan zonas de resguardo frente a determinadas condiciones climáticas, como el viento y la lluvia.
De esta manera, una infraestructura diseñada para producir electricidad terminó compartiendo el mismo espacio con una actividad ganadera tradicional. La experiencia de Westmill muestra una alternativa frente a uno de los desafíos que acompañan al crecimiento de la energía solar: cómo aprovechar grandes superficies sin que dejen de cumplir otras funciones ambientales y productivas.
En pocas palabras
- Ovejas en parque solar: 40 ovejas pastorean en Westmill, Inglaterra, para mantener el terreno.
- Energía y biodiversidad: El método integra producción solar con manejo natural del suelo y conservación.
- Beneficio mutuo: Las ovejas controlan vegetación y los paneles ofrecen refugio, optimizando el espacio.