Pusieron 40 ovejas a pastar bajo paneles solares y cambió la forma en que se produce la energía

El pastoreo forma parte de ese modelo. Estos animales mantienen la vegetación a una altura controlada y ayudan a evitar que determinadas especies se apoderen del terreno. Esto permite conservar un ambiente en el que también pueden desarrollarse flores y otras plantas silvestres bajo los paneles solares.

El inesperado beneficio de los paneles

La diferencia está en la forma de manejar el espacio. En lugar de tratar toda la vegetación como un problema que debe eliminarse, el parque utiliza a los animales como parte del mantenimiento del terreno.

La relación terminó siendo beneficiosa en ambos sentidos. Mientras las ovejas ayudan a mantener despejado el terreno alrededor de las instalaciones, los propios paneles solares les proporcionan zonas de resguardo frente a determinadas condiciones climáticas, como el viento y la lluvia.

De esta manera, una infraestructura diseñada para producir electricidad terminó compartiendo el mismo espacio con una actividad ganadera tradicional. La experiencia de Westmill muestra una alternativa frente a uno de los desafíos que acompañan al crecimiento de la energía solar: cómo aprovechar grandes superficies sin que dejen de cumplir otras funciones ambientales y productivas.