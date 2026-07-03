Así quedaron los cruces de los octavos de final del Mundial

Suiza venció a Argelia y clasificó a los octavos de final del Mundial.

El cronograma del fin de semana del Mundial

El arranque del cuadro principal de octavos se concretará este sábado 4 de julio con dos compromisos de alta intensidad. En el primer turno del día, Canadá medirá fuerzas contra Marruecos en la sede de Houston, mientras que a continuación la poderosa escuadra de Francia, señalada como favorita, se enfrentará a Paraguay en la ciudad de Filadelfia.

Para el domingo 5 de julio, la emoción del certamen ecuménico se mudará a los terrenos de juego con otras dos llaves determinantes. La jornada dominical abrirá los fuegos con el cruce entre Brasil y Noruega, un choque que acaparará la atención desde la sede compartida de New York/New Jersey.

El segundo turno de ese mismo domingo deparará la aparición en escena de otro de los elencos anfitriones del megaevento. México saltará al campo con el firme propósito de asegurar su boleto a los cuartos de final frente a Inglaterra, animando un duelo electrizante sobre el césped del Estadio Azteca, recinto que actualmente es conocido como Estadio Ciudad de México.

La Portugal de Cristiano Ronaldo jugará contra España.

Los duelos de lunes y martes del Mundial

La acción continuará el lunes 6 de julio con dos emparejamientos de enorme calibre internacional. Previamente a la presentación del local, se disputará el esperadísimo clásico continental entre España y Portugal; posteriormente, la selección de Estados Unidos intentará alimentar su sueño de avanzar un casillero más en la Copa del Mundo que organiza enfrentando a Bélgica en Seattle.

La persiana de esta decisiva instancia de eliminación directa se bajará definitivamente el martes 7 de julio con los últimos dos compromisos de la fase. En la apertura de esa jornada, el combinado que resulte vencedor de la llave entre Argentina y Cabo Verde deberá trasladarse a Atlanta para disputar su clasificación contra el ganador del cruce entre Australia y Egipto.

Para ponerle el broche de oro a los octavos de final, la fórmula competitiva se repetirá en territorio canadiense. La selección de Suiza esperará en Vancouver por el equipo que salga victorioso del emparejamiento entre Colombia y Ghana, concluyendo así una seguidilla ininterrumpida de compromisos que definirá el futuro de la competencia.

Vinicius Jr. y Brasil jugarán contra Noruega.

Días y horarios de los octavos de final del Mundial

Todos los horarios corresponden a Argentina: