Inicio Ovación Mundial Luka Modric
Copa del Mundo 2026

El fuerte descargo de Luka Modric luego de la polémica eliminación de Croacia ante Portugal

Croacia perdió ante Portugal por 2 a 1 en un partido que tuvo polémica sobre el final por un gol anulado al croata Josko Gvardiol que hubiera sido el empate y la apertura del alargue

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Luka Modric hizo un fuerte descargo tras la polémica eliminación de Croacia ante Portugal en la Copa del Mundo 2026. 

Luka Modric hizo un fuerte descargo tras la polémica eliminación de Croacia ante Portugal en la Copa del Mundo 2026. 

Croacia cayó eliminado en 16avos de final ante Portugal en la Copa del Mundo 2026. En un partido no exento de polémicas, el equipo que fue finalista en el Mundial de Rusia 2018 y semifinalista en Qatar 2022 se despidió de la cita ecuménica en un encuentro que sobre el final podría haber tenido otro resultado.

En tiempo adicional, a los 102 minutos, Josko Gvardiol convirtió el gol que significaba el empate a Croacia y la apertura de la instancia de suplementario. Sin embargo, el tanto fue anulado a tráves del VAR por considerar offside de Pasalic (quien luego habilitó a Gvardiol) luego de un roce previo -imperceptible- del croata Igor Matanovic, determinado por el sensor de la pelota que el juez principal chequeó en la pantalla de videoarbitraje.

Luka Modric se despidi&oacute; de la Selecci&oacute;n de Croacia en Mundiales.

Luka Modric se despidió de la Selección de Croacia en Mundiales.

Qué dijo Luka Modric sobre la eliminación de Croacia y la anulación del gol vía VAR

Luka Modric se despidió de los Mundiales tras la eliminación de Croacia ante Portugal en la Copa del Mundo 2026. El referente de Croacia, que disputó cinco citas mundialistas, hizo su descargo luego de que su Selección quedara afuera del Mundial por la anulación de un gol de último minuto vía VAR.

"Sucedieron algunas cosas que me parecen increíbles. Es difícil decir algo inteligente ahora, todavía con la euforia del partido. No quiero decir nada inapropiado. Pero merecíamos más", comenzó diciendo en diálogo con la prensa en zona mixta.

Sobre el gol anulado y el penal previamente sancionado en favor de Portugal, el capitán de Croacia expresó: El árbitro me dijo que Matanovic tocó el balón, pero vimos las imágenes y los videos. No hay pruebas de que lo haya tocado (en las imágenes). Y si no toca el balón, no era fuera de juego. Creo que merecíamos mucho más, pero algunas cosas jugaron a su favor. Ese penal (el de Portugal) creo que si hubiera sido al revés, el VAR nunca habría entrado".

Luego, Modric apuntó directo contra el VAR y su uso en las competencias. "Cuando se introdujo el VAR, dije que no me gustaba. Luego fue bueno para algunas cosas, pero lo usan mal o lo usan de manera selectiva o fijándose en el tamaño del equipo. En mi opinión, el VAR debería activarse si hay un error al 200%, pero no cuando está en una zona gris", sentenció el ex jugador del Real Madrid quien además se despidió de la Selección de Croacia.

Temas relacionados:

Más sobre Mundial

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas