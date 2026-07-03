El fuerte descargo de Luka Modric luego de la polémica eliminación de Croacia ante Portugal

"Sucedieron algunas cosas que me parecen increíbles. Es difícil decir algo inteligente ahora, todavía con la euforia del partido. No quiero decir nada inapropiado. Pero merecíamos más", comenzó diciendo en diálogo con la prensa en zona mixta.

Sobre el gol anulado y el penal previamente sancionado en favor de Portugal, el capitán de Croacia expresó: El árbitro me dijo que Matanovic tocó el balón, pero vimos las imágenes y los videos. No hay pruebas de que lo haya tocado (en las imágenes). Y si no toca el balón, no era fuera de juego. Creo que merecíamos mucho más, pero algunas cosas jugaron a su favor. Ese penal (el de Portugal) creo que si hubiera sido al revés, el VAR nunca habría entrado".

Luego, Modric apuntó directo contra el VAR y su uso en las competencias. "Cuando se introdujo el VAR, dije que no me gustaba. Luego fue bueno para algunas cosas, pero lo usan mal o lo usan de manera selectiva o fijándose en el tamaño del equipo. En mi opinión, el VAR debería activarse si hay un error al 200%, pero no cuando está en una zona gris", sentenció el ex jugador del Real Madrid quien además se despidió de la Selección de Croacia.