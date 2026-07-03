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Copa del Mundo 2026

Suiza venció sin sobresaltos a Argelia y espera por Colombia o Ghana en octavos de final

Suiza le ganó 2 a 0 a Argelia y avanzó a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Su rival en esa instancia saldrá del cruce entre Colombia y Ghana en 16avos de final

Por UNO
Suiza venció sin problemas a Argelia y avanzó a octavos de final de la Copa del Mundo 2026

Suiza venció sin problemas a Argelia y avanzó a octavos de final de la Copa del Mundo 2026

Suiza venció sin problemas a Argelia y se metió en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. En el BC Place de Vancouver, Breel Embolo y Dan Ndoye fueron los autores de los goles del elenco europeo que, por 2 a 0, eliminó al elenco africano que fue tercero en el grupo de Argentina.

Suiza espera en octavos de final por el ganador del duelo entre Colombia y Ghana por los 16avos de final del Mundial 2026.

Suiza venci&oacute; a Argelia y avanz&oacute; a octavos de final de la Copa del Mundo 2026.&nbsp;

Suiza venció a Argelia y avanzó a octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Suiza avanzó sin inconvenientes a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026

El equipo dirigido por Murat Yakin golpeó rápido y primero gracias al gol de Breel Embolo a los 10 minutos del primer tiempo. Con Granit Xhaka y Remo Freuler como ejes en la mitad de la cancha, Suiza controló los tiempos del partido y obligó a Argelia a jugar incómodo sin poder imponer sus condiciones.

El elenco africano intentó reaccionar con presión alta y búsqueda de posesión pero nunca logró romper el orden defensivo de Suiza. El equipo europeo se mostró compacto, paciente y muy claro para atacar los espacios.

Tras eliminar a Argelia, Suiza espera por Colombia o Ghana en octavos de final.

Tras eliminar a Argelia, Suiza espera por Colombia o Ghana en octavos de final.

En los primeros segundos del complemento, Dan Ndoye apareció para sentenciar el 2 a 0 final con un remate imposible al palo derecho del arquero argelino Luca Zidane.

El equipo dirigido por Vladimir Petkovic, justamente ex entrenador de Suiza, no encontró caminos para lastimar a un rival que defendió con firmeza y no perdió el control del encuentro.

La victoria tuvo un valor especial para Suiza ya que fue la primera en un partido de eliminación directa en un Mundial desde la Copa del Mundo de 1938 (88 años). En aquella ocasión eliminó a Alemania.

En esta Copa del Mundo 2026, el seleccionado europeo mantiene su invicto en el torneo y llega a octavos de final con una confianza en alza. En octavos de final, Suiza enfrentará al ganador del cruce entre Colombia y Ghana, nuevamente en Vancouver.

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