Suiza venció sin sobresaltos a Argelia y espera por Colombia o Ghana en octavos de final

El elenco africano intentó reaccionar con presión alta y búsqueda de posesión pero nunca logró romper el orden defensivo de Suiza. El equipo europeo se mostró compacto, paciente y muy claro para atacar los espacios.

Tras eliminar a Argelia, Suiza espera por Colombia o Ghana en octavos de final.

En los primeros segundos del complemento, Dan Ndoye apareció para sentenciar el 2 a 0 final con un remate imposible al palo derecho del arquero argelino Luca Zidane.

El equipo dirigido por Vladimir Petkovic, justamente ex entrenador de Suiza, no encontró caminos para lastimar a un rival que defendió con firmeza y no perdió el control del encuentro.

La victoria tuvo un valor especial para Suiza ya que fue la primera en un partido de eliminación directa en un Mundial desde la Copa del Mundo de 1938 (88 años). En aquella ocasión eliminó a Alemania.

En esta Copa del Mundo 2026, el seleccionado europeo mantiene su invicto en el torneo y llega a octavos de final con una confianza en alza. En octavos de final, Suiza enfrentará al ganador del cruce entre Colombia y Ghana, nuevamente en Vancouver.