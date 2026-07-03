Lionel Scaloni alcanzará los 100 partidos en la Selección argentina ante Cabo Verde

Lionel Scaloni llegará a los 100 partidos en el encuentro con Cabo Verde.

El recorrido del Lionel Scaloni hacia el centenario

Llegar a la marca de los 100 partidos al frente de la Albiceleste es un privilegio reservado para muy pocos estrategas en el ámbito local. Scaloni inscribe su nombre junto a figuras míticas de la pizarra nacional como Guillermo Stábile, César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo, consolidándose como el cuarto director técnico en cruzar la emblemática barrera de los tres dígitos de permanencia ininterrumpida.

El entrenador supo generar una identidad colectiva indestructible basada en el recambio generacional, el pragmatismo táctico y una gestión de grupo impecable. Los títulos obtenidos en las Copas América, la Finalissima y la inolvidable conquista en Qatar forman parte del inventario de gloria de una era conocida popularmente como la Scaloneta.

El enfrentamiento ante los Tiburones Azules de Cabo Verde presenta el escenario ideal para conmemorar esta efeméride. El entrenador arriba a este compromiso con un porcentaje de efectividad asombroso, habiendo sorteado la exigente fase de grupos del presente torneo con puntaje perfecto e invicto, lo que ratifica que el hambre de competitividad de sus dirigidos se mantiene intacto a pesar de haberlo ganado absolutamente todo.

Lionel Scaloni fue muy criticado en su inicio como DT de la Selección argentina, pero lo ganó todo.

Las estadísticas de Lionel Scaloni como DT de Argentina

En los 99 partido que dirigió en la Selección argentina logró 72 triunfos, 18 empates y 9 derrotas, con una efectividad de puntos obtenidos del 78,8%.

El combinado nacional convirtió 206 goles mientras que recibió 50; el goleador absoluto de su ciclo es Lionel Messi con 58 tantos.