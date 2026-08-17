Recibió el campo de su padre, no daba plata, cambió la forma de manejarlo y hoy enfrenta la sequía en el desierto

En lugar de mantener una cantidad fija de animales por potrero, comenzó a trabajar con períodos de ocupación y descanso determinados por el estado de la vegetación. Actualmente, el establecimiento familiar está dividido en ocho potreros y el rodeo de cría está compuesto por unas 550 vacas y 15 toros, principalmente Hereford, con algunos toros utilizados para cruzamientos con Angus. Dependiendo de la oferta de forraje y de las condiciones del campo, los animales pueden permanecer 46 días en un potrero y 26 en otro.

De campo inviable a próspera heredad

Una de las particularidades del sistema apareció durante la sequía. Las vacas llegaron a consumir aproximadamente 60% de arbustos y 40% de pastos. Entre las especies aprovechadas aparecen molle, jarilla, chañar, mata negra, alpataco y matorro negro.

Urcera también utiliza mapas e imágenes satelitales para analizar el relieve y determinar por dónde circula el agua y en qué lugares conviene captarla. El objetivo es aprovechar al máximo las pocas precipitaciones que recibe el establecimiento.

Después de más de diez años con este sistema, el productor estima una producción cercana a tres kilos de carne por hectárea al año. Para él, sin embargo, el desafío no consiste solamente en producir más durante los años favorables, sino en conseguir que el sistema pueda sostenerse cuando vuelva la sequía.

El campo está cerca de cumplir un siglo y pasó por distintas generaciones en la familia. Primero el abuelo de Urcera, después su padre y ahora él. Después de tres años de sequía, el invierno de 2026 comenzó a traer lluvias y el campo acumulaba alrededor de 200 milímetros.