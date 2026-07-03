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Andrés Calamaro visitó a la Selección argentina en la previa del partido por 16avos de final

La concentración Albiceleste en Miami se revolucionó con la visita de Andrés Calamaro tras ser invitado por Claudio Tapia

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Andrés Calamaro estuvo con Lionel Messi.

Andrés Calamaro estuvo con Lionel Messi.

Miami promete ser una marea Albiceleste y en la antesala del partido de la Selección argentina fue Andrés Calamaro quien fue a saludar a los jugadores en una instancia decisiva donde no se puede andar sin documentos ya que no hay margen para el error.

El plantel comandado por Lionel Scaloni recibió una presencia estelar que aportó una dosis extra de energía y buenas vibras, demostrando que el plantel está loco por conseguir una nueva alegría para el pueblo argentino.

Chiqui Tapia compartió unos mates con Andrés Calamaro.

Chiqui Tapia compartió unos mates con Andrés Calamaro.

El encuentro entre Andrés Calamaro y las autoridades de la AFA

El responsable de que la música y el fútbol se fusionaran en la calurosa Florida fue Claudio Tapia. El mandatario de la casa madre del fútbol local extendió una invitación de honor para que Calamaro ingresara a la intimidad de la concentración en Miami.

Lejos de la alta suciedad de las presiones mediáticas el legendario artista se acercó a charlar de manera muy relajada y a compartir unos tradicionales mates con el presidente de la AFA, en una tarde que quedará guardada en el recuerdo de la delegación.

Andrés Calamaro estuvo con Dibu Martínez.

Andrés Calamaro estuvo con Dibu Martínez.

Tras esa íntima recepción con la dirigencia, llegó el momento en que el cantautor se cruzó con los grandes protagonistas de la cancha. El compositor de éxitos inolvidables se tomó el tiempo para saludar a cada integrante del plantel profesional y retratar el momento.

Hubo postales muy especiales junto al arquero Emiliano Dibu Martínez, el estratega Lionel Scaloni y, por supuesto, el dueño de la camiseta número 10, Lionel Andrés Messi.

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