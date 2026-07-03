Andrés Calamaro visitó a la Selección argentina en la previa del partido por 16avos de final

Lejos de la alta suciedad de las presiones mediáticas el legendario artista se acercó a charlar de manera muy relajada y a compartir unos tradicionales mates con el presidente de la AFA, en una tarde que quedará guardada en el recuerdo de la delegación.

Andrés Calamaro estuvo con Dibu Martínez.

Tras esa íntima recepción con la dirigencia, llegó el momento en que el cantautor se cruzó con los grandes protagonistas de la cancha. El compositor de éxitos inolvidables se tomó el tiempo para saludar a cada integrante del plantel profesional y retratar el momento.

Visita de lujo en el entrenamiento de la Selección.



¡Gracias, Andrelo, por haber venido! TODOS JUNTOS pic.twitter.com/oZoRYl5upA — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) July 3, 2026

Hubo postales muy especiales junto al arquero Emiliano Dibu Martínez, el estratega Lionel Scaloni y, por supuesto, el dueño de la camiseta número 10, Lionel Andrés Messi.