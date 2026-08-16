Arsenal le dio una paliza futbolística al Manchester City y es campeón de la Community Shield

Luego, en el minuto 28, el alemán Kai Havertz amplió la ventaja con un cabezazo tras un centro del noruego Martin Odegaard y un cabezazo del griego Christos Tzolis, quien debutó en el conjunto londinense con dos asistencias.

Ya en el segundo tiempo, a los 48', el capitán Odegaard selló la goleada con una jugada individual brillante: gambeteó al croata Josko Gvardiol, engañó al italiano Gianluigi Donnarumma con una amague y empujó el balón a la red con un remate suave.

Arsenal ya tiene 18 títulos en la Community Shield

Es el 18vo título de Community Shield en la historia del Arsenal, una cifra solo superada por el Manchester United con 21.

El equipo del español Mikel Arteta, con Gabriel Heinze como asistente, mostró intensidad, control y solidez defensiva ante un rival que apenas generó peligro real pese a intentos de Phil Foden y el noruego Erling Haaland, demasiado poco para un equipo con aspiraciones de pelear arriba en la Premier League y la Champions.