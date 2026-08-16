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Copa Libertadores

¡Cuidado Lepra!: Fluminense rompió la mala racha antes de viajar a Mendoza para jugar por la Copa

Fluminense logró romper una racha de 7 partidos sin victorias justo antes de viajar a Mendoza para jugar con Independiente Rivadavia

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Hulk marcó ante Palmeiras.

Hulk marcó ante Palmeiras.

Tras el empate sin goles en la ida y la salida del DT Luis Zubeldía, Fluminense logró romper una racha de 7 partidos sin victorias justo antes de viajar a Mendoza para jugar con Independiente Rivadavia el partido de vuelta de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores.

El conjunto carioca, dirigido interinamente por Marcao, reaccionó para ganarle 3 a 2 nada menos que al Palmeiras, puntero, por la fecha 23 del Brasileirao.

Germán Cano hizo el gol de la victoria de Fluminense antes de viajar a Mendoza.

Germán Cano hizo el gol de la victoria de Fluminense antes de viajar a Mendoza.

En el Maracaná, el paraguayo Gustavo Gómez abrió el marcador para los paulistas, Hulk empató a los 42', Mauricio puso arriba al visitante a los 82' y los últimos minutos lo ganó el dueño de casa con goles del colombiano Kevin Serna y el argentino Germán Cano quienes ingresaron en la segunda parte.

El resultado deja al Fluminense en el 4to puesto con 38 puntos (ganó 12, empató 5 y perdió 6) a 10 del Palmeiras que sigue siendo el líder.

Fluminense llega entonado para jugar con Independiente Rivadavia

La victoria ante el puntero, y con su gente, motiva al Fluminense antes de afrontar un partido decisivo ante la Lepra este martes a las 19, en el Malvinas Argentinas.

Fue el primer triunfo del conjunto carioca en el semestre ya que arrastraba 7 partidos sin ganar (5 empates y 2 caídas) teniendo en cuenta el Brasileirao, la Copa de Brasil (fue eliminado) y la Libertadores.

El plantel de Fluminense llegará este domingo a Mendoza y se entrenará este lunes en el estadio Feliciano Gambarte.

El antecedente que ilusiona a los hinchas de la Lepra

La serie de octavos de final entre Fluminense e Independiente Rivadavia es la 8va que el conjunto brasileño define como visitante en la historia del máximo certame continental.

La particularidad es que hasta ahora perdió 5 y ganó solo 2: ante Olimpia de Paraguay e Inter de Porto Alegre, ambas en 2023, año en el que fue campeón de América por primera y única vez.

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