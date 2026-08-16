¡Cuidado Lepra!: Fluminense rompió la mala racha antes de viajar a Mendoza para jugar por la Copa

El resultado deja al Fluminense en el 4to puesto con 38 puntos (ganó 12, empató 5 y perdió 6) a 10 del Palmeiras que sigue siendo el líder.

Fluminense llega entonado para jugar con Independiente Rivadavia

La victoria ante el puntero, y con su gente, motiva al Fluminense antes de afrontar un partido decisivo ante la Lepra este martes a las 19, en el Malvinas Argentinas.

Fue el primer triunfo del conjunto carioca en el semestre ya que arrastraba 7 partidos sin ganar (5 empates y 2 caídas) teniendo en cuenta el Brasileirao, la Copa de Brasil (fue eliminado) y la Libertadores.

El plantel de Fluminense llegará este domingo a Mendoza y se entrenará este lunes en el estadio Feliciano Gambarte.

El antecedente que ilusiona a los hinchas de la Lepra

La serie de octavos de final entre Fluminense e Independiente Rivadavia es la 8va que el conjunto brasileño define como visitante en la historia del máximo certame continental.

La particularidad es que hasta ahora perdió 5 y ganó solo 2: ante Olimpia de Paraguay e Inter de Porto Alegre, ambas en 2023, año en el que fue campeón de América por primera y única vez.