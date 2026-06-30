El hallazgo del cuerpo de una mujer dentro de una bolsa en un basural del barrio Villa del Parque, en la provincia de Santa Fe, conmocionó este domingo a la ciudad y dio origen a una investigación por un presunto femicidio. Mientras avanza la causa, un hombre fue detenido y la Justicia intenta confirmar la identidad de la víctima.
Una ciudad horrorizada por el hallazgo del cuerpo de una mujer en una bolsa: investigan un femicidio
La víctima del presunto femicidio aún no fue identificada. La Justicia analiza si se trata de una mujer de 32 años desaparecida desde el sábado
La causa quedó a cargo de la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó una serie de pericias para establecer tanto la identidad de la mujer como la causa de su muerte. Entre las medidas dispuestas figuran la autopsia y el análisis de huellas dactilares, que serán determinantes para el avance del expediente.
El operativo en el lugar estuvo encabezado por efectivos de la Policía de Santa Fe y especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes preservaron la escena y secuestraron distintos elementos que ahora serán analizados, tal como publica TN.
¿Femicidio? La autopsia será clave para confirmar la identidad de la víctima
Una de las principales hipótesis de los investigadores sostiene que el cuerpo podría pertenecer a una mujer de 32 años cuya desaparición fue denunciada por su familia el sábado.
A partir de esa denuncia, las autoridades iniciaron un intenso operativo. Los familiares aportaron información sobre sus características físicas, la ropa que llevaba puesta al momento de desaparecer y los lugares que frecuentaba, datos que ahora forman parte de la investigación.
Los resultados de la autopsia permitirán confirmar la identidad de la víctima, establecer cómo murió y determinar si la causa será formalmente investigada como un femicidio. Hasta entonces, el expediente continúa bajo un fuerte hermetismo mientras los pesquisas reconstruyen las últimas horas de la mujer.
En paralelo, un sospechoso permanece detenido por su posible vinculación con el hecho y por otros delitos que también son analizados por la Fiscalía.