Una ciudad horrorizada por el hallazgo del cuerpo de una mujer en una bolsa: investigan un femicidio

¿Femicidio? La autopsia será clave para confirmar la identidad de la víctima

Una de las principales hipótesis de los investigadores sostiene que el cuerpo podría pertenecer a una mujer de 32 años cuya desaparición fue denunciada por su familia el sábado.

A partir de esa denuncia, las autoridades iniciaron un intenso operativo. Los familiares aportaron información sobre sus características físicas, la ropa que llevaba puesta al momento de desaparecer y los lugares que frecuentaba, datos que ahora forman parte de la investigación.

La Policía detuvo al sospechoso del femicidio en Santa Fe. Imagen ilustrativa.

Los resultados de la autopsia permitirán confirmar la identidad de la víctima, establecer cómo murió y determinar si la causa será formalmente investigada como un femicidio. Hasta entonces, el expediente continúa bajo un fuerte hermetismo mientras los pesquisas reconstruyen las últimas horas de la mujer.

En paralelo, un sospechoso permanece detenido por su posible vinculación con el hecho y por otros delitos que también son analizados por la Fiscalía.