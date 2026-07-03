La causa de abuso sexual en el club Alemán seguirá investigando a 10 jugadoras de hockey que participaron del cuestionado rito de iniciación contra una menor de 16 años. Una jueza rechazó los planteos de las defensas que buscaban desarmar la acusación.
Una jueza confirmó el avance de la causa por abuso sexual a las 10 jugadoras de hockey del club Alemán
La magistrada rechazó unos planteos que habían realizado los abogados defensores de las jugadoras del club Alemán
Este viernes, la jueza Miriam Núñez rechazó unos planteos de nulidad que habían presentado los abogados Fernando Peñaloza y Natalia Lorenzo -representan a 6 de las jugadoras- y la defensora oficial Mariana Silvestri -representa a las 4 restantes-.
En una audiencia que se realizó en mayo pasado los defensores solicitaron la excepción de falta de acción. Hablando lisa y llanamente, quiere decir que en el rito de iniciación no se cometió ningún delito. Por el contrario, se trató justamente de una práctica normalizada dentro del ámbito del hockey y que, en todo caso, las 10 jugadoras no tuvieron intención de vulnerar la integridad sexual de la adolescente de 16 años.
Imputación por abuso sexual
Según la imputación, el 20 de abril de 2023 cerca de las 23 se realizó un ritual de bienvenida a 6 menores de edad que fueron ascendidas al equipo de primera de hockey sobre césped. A las jóvenes les dijeron que debían llevar ropa para "mancharse" y las hicieron ingresar al baño de la cancha del Club Alemán.
Según la denunciante, le hicieron sacar el corpiño y taparse con papeles. Luego le vendaron los ojos con toallitas higiénicas femeninas. Mientras le gritaban frases de connotación sexual, la obligaron a gritar "¡gol!" y le metieron una salchicha en la boca. También le colocaron una morcilla entre su calza y su bombacha. Le arrojaron a la cara un preservativo con yogurt en su interior, y le cortaron y tiñeron el pelo.
Luego de más de 2 años de investigación, la fiscal María de las Mercedes Moya decretó el archivo del expediente el 2 de junio de 2025. La investigadora consideró que existió una situación humillante en el ritual de iniciación, pero que no se consumó el delito de abuso sexual ya que no hubo contacto físico directo entre las jugadoras mayores y la menor de edad.
Los abogados de la denunciante -Lucas Lecour y Francisco Machuca- apelaron esa decisión y lograron que el juez Diego Flamant revoque el archivo. Ese magistrado consideró que desde un principio la víctima declaró que no le había gustado lo ocurrido y que el delito de abuso no sólo se refiere a una alteración en la libertad sexual sino también en el pudor sexual. En concreto, ordenó que se profundice la pesquisa bajo el mando de otro fiscal.
El expediente cayó en manos de otro integrante de la Fiscalía de Delitos Sexuales: Mauro Perassi. Este último pidió directivas expresas a su fiscal en jefe y el dictamen fue que había que imputar a las 10 jugadoras por abuso sexual simple agravado por la participación de 2 o más personas -prevé de 3 a 10 años de prisión-.