Por el robo en un local del centro detuvieron al gerente y al subgerente cuando escapaban con bolsas

Las bolsas contenían distintos productos del local. Al constatar esta acción, los policías aprehendieron a los individuos y pusieron a resguardo los elementos que intentaban trasladar. La víctima del hecho fue identificada posteriormente en el reporte oficial como C.E., de 45 años.

Sospechosos: el gerente y el subgerente

Con el avance de las actuaciones en el lugar del hecho, se hizo presente el representante legal de la firma. Esta autoridad confirmó la identidad de los dos hombres que habían sido capturados.

El reporte policial consignó que los detenidos son G.R. de 45 años, quien ejercía el cargo de gerente del comercio, y A.P. de 50 años, quien cumplía las funciones de subgerente. Asimismo el representante de la firma reconoció de forma oficial la totalidad de la mercadería recuperada por los efectivos como propiedad del negocio.

En la seccional no sospechaban que esta vez los presuntos delincuentes iban a ser un gerente y un subgerente. Imagen ilustrativa. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Cómo sigue la causa

Luego de las verificaciones correspondientes y la identificación de los responsables, la Oficina Fiscal intervino. La Fiscalía dispuso una serie de medidas respecto a la situación legal de los involucrados y los elementos que pertenecían al comercio del centro.

Entre las directivas, las autoridades judiciales ordenaron el secuestro formal de todos los elementos recuperados durante el procedimiento. También se dispuso el secuestro de las llaves del local comercial y el traslado inmediato de ambos detenidos a la sede judicial correspondiente para continuar con el proceso.