Un insólito suceso ocurrió en un local del centro de Mendoza, donde dos empleados terminaron bajo custodia policial tras un robo. En un giro inesperado, la intervención de las fuerzas de seguridad derivó en la aprehensión del gerente y subgerente del establecimiento, que -según se cree- estaban huyendo con bolsas de consorcio llenas de mercadería.
Por el robo en un local del centro detuvieron al gerente y al subgerente cuando escapaban con bolsas
El hecho ocurrió en calle Entre Ríos al 50, donde el personal policial atrapó a los sospechosos cuando salían con bolsas llenas de mercadería
El hecho movilizó al personal de la Comisaría 3° de Capital a las 20.50 de este jueves, tras recibirse una alerta sobre la sustracción de diversos elementos. Pero en la seccional nadie sospechó que los presuntos delincuentes iban a ser los que fueron.
Un robo en flagrancia
El procedimiento se inició cuando dos efectivos policiales que se encontraban fuera de servicio recibieron un aviso sobre la presunta sustracción de mercadería en el local comercial. Se desplazaron hasta el lugar y, al llegar, observaron a los dos empleados en el momento exacto en que salían del edificio con las bolsas de consorcio.
Las bolsas contenían distintos productos del local. Al constatar esta acción, los policías aprehendieron a los individuos y pusieron a resguardo los elementos que intentaban trasladar. La víctima del hecho fue identificada posteriormente en el reporte oficial como C.E., de 45 años.
Sospechosos: el gerente y el subgerente
Con el avance de las actuaciones en el lugar del hecho, se hizo presente el representante legal de la firma. Esta autoridad confirmó la identidad de los dos hombres que habían sido capturados.
El reporte policial consignó que los detenidos son G.R. de 45 años, quien ejercía el cargo de gerente del comercio, y A.P. de 50 años, quien cumplía las funciones de subgerente. Asimismo el representante de la firma reconoció de forma oficial la totalidad de la mercadería recuperada por los efectivos como propiedad del negocio.
Cómo sigue la causa
Luego de las verificaciones correspondientes y la identificación de los responsables, la Oficina Fiscal intervino. La Fiscalía dispuso una serie de medidas respecto a la situación legal de los involucrados y los elementos que pertenecían al comercio del centro.
Entre las directivas, las autoridades judiciales ordenaron el secuestro formal de todos los elementos recuperados durante el procedimiento. También se dispuso el secuestro de las llaves del local comercial y el traslado inmediato de ambos detenidos a la sede judicial correspondiente para continuar con el proceso.