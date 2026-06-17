Un padre y su hijo menor fueron detenidos por un robo en pleno centro de Mendoza

Embed - Detuvieron a un padre y a un hijo por un robo en Capital

Preventores y la Policía coordinaron el operativo en Capital

Con la información aportada por el sistema de monitoreo, preventores de la Ciudad y la Policía desplegaron un operativo que permitió interceptar el vehículo pocas cuadras después y detener a los ocupantes.

Al verificar sus identidades, las autoridades constataron que se trataba de un hombre y su hijo menor de edad.

Tras la aprehensión, el mayor fue trasladado a la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos, mientras que el adolescente quedó a disposición de la Justicia en el Polo Judicial, donde permaneció a la espera de que un familiar se hiciera cargo de su retiro.

Desde las fuerzas de seguridad destacaron la rápida intervención coordinada entre el sistema de alarmas, el monitoreo por cámaras y los móviles desplegados en la zona, lo que permitió resolver el caso pocos minutos después de cometido el robo.