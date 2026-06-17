Un hombre y su hijo menor de edad fueron detenidos durante la madrugada del lunes luego de un robo a un comercio de accesorios para celulares en pleno centro. El hecho ocurrió en un local situado sobre calle Rioja, entre Garibaldi y Catamarca, donde los sospechosos lograron ingresar tras violentar una persiana metálica.
Un padre y su hijo menor fueron detenidos por un robo en pleno centro de Mendoza
Los sospechosos habían ingresado a un local comercial luego de violentar una persiana. Fueron localizados por las cámaras de seguridad
La secuencia comenzó cuando se activó la alarma comercial del negocio. La alerta fue recibida por las fuerzas de seguridad, que iniciaron un operativo para localizar a los responsables.
A través del Centro de Operaciones y Videovigilancia, los operadores lograron identificar a los sospechosos cuando caminaban por calle San Martín. Las cámaras registraron el momento en que ambos llegaron hasta la intersección con Godoy Cruz y abordaron un taxi para intentar escapar.
Preventores y la Policía coordinaron el operativo en Capital
Con la información aportada por el sistema de monitoreo, preventores de la Ciudad y la Policía desplegaron un operativo que permitió interceptar el vehículo pocas cuadras después y detener a los ocupantes.
Al verificar sus identidades, las autoridades constataron que se trataba de un hombre y su hijo menor de edad.
Tras la aprehensión, el mayor fue trasladado a la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos, mientras que el adolescente quedó a disposición de la Justicia en el Polo Judicial, donde permaneció a la espera de que un familiar se hiciera cargo de su retiro.
Desde las fuerzas de seguridad destacaron la rápida intervención coordinada entre el sistema de alarmas, el monitoreo por cámaras y los móviles desplegados en la zona, lo que permitió resolver el caso pocos minutos después de cometido el robo.