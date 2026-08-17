El conductor de un auto murió en la madrugada de este lunes tras un accidente que sufrió en San Martín. El hombre iba solo, perdió el control de su vehículo y chocó contra un árbol. Los médicos de una ambulancia confirmaron que la víctima murió en el lugar.
Un hombre murió en un accidente en San Martín donde chocó su auto contra un árbol
El accidente ocurrió en la madrugada de este lunes. El conductor viajaba solo cuando chocó contra un árbol, se incendió su auto y murió en lugar
El accidente ocurrió alrededor de las 4.30 de este lunes en el cruce de ruta 41 y ruta 34, en Nueva California, San Martín, desde donde varios llamados al 911 alertaron sobre el hecho.
La Policía y una ambulancia llegaron al lugar, y los médicos confirmaron que el conductor, quien viajaba solo, había muerto.
Accidente trágico en San Martín
El hombre iba al mando de un Chevrolet Onix y circulaba por la ruta 34 hacia el este, hasta que poco antes del cruce con ruta 41 perdió el control de su auto y se estrelló contra un árbol de la banquina sur.
Como consecuencia del impacto, el auto se prendió fuego, lo que afectó al Onix por completo al igual que al conductor.
Por la magnitud del accidente trabajó en el lugar Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios de Costa de Araujo.
En pocas palabras
- Accidente fatal: un conductor murió al chocar su auto contra un árbol en San Martín.
- Circunstancias: el incidente ocurrió en la madrugada, el vehículo se incendió tras el impacto.
- Ubicación: el siniestro se produjo en el cruce de ruta 41 y ruta 34, en Nueva California.