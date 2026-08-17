Un hombre murió en un accidente en San Martín donde chocó su auto contra un árbol

Accidente trágico en San Martín

El hombre iba al mando de un Chevrolet Onix y circulaba por la ruta 34 hacia el este, hasta que poco antes del cruce con ruta 41 perdió el control de su auto y se estrelló contra un árbol de la banquina sur.

Como consecuencia del impacto, el auto se prendió fuego, lo que afectó al Onix por completo al igual que al conductor.

Por la magnitud del accidente trabajó en el lugar Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios de Costa de Araujo.